China bekijkt of het VS treft met exportbeperking zeldzame aardmetalen

Peking onderzoekt of het de Amerikaanse defensie-industrie kan schaden door zeldzame materialen in China te houden.

China bekijkt of het de export zal beperken van zeldzame grondstoffen die cruciaal zijn voor de productie van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig F-35 en andere militaire toepassingen. Dat schrijft Financial Times op basis van anonieme bronnen.

F-35

Peking wil weten in welke mate militaire bedrijven die aan de Verenigde Staten leveren door een exportverbod in de problemen zouden komen. Per F-35 is 417 kilogram aan zeldzame materialen nodig, leren documenten van het Amerikaans parlement.