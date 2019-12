China en VS komen 'eerste fase handelsakkoord' overeen

De twee landen zijn een tekst overeengekomen over de eerste fase van een handelsakkoord, waarbij de tarieven voor Chinese goederen in fasen worden verlaagd. China zal de invoer uit de VS verhogen als onderdeel van de overeenkomst, zei de vice-minister van Handel Wang Shouwen tijdens een persconferentie in Peking vrijdag.

Trump reageerde - zoals we hem kennen - via Twitter: 'We hebben ingestemd met China over structurele veranderingen en massale aankopen van landbouwproducten, energie en verwerkte goederen. De tarieven van 25 procent blijven ongewijzigd, maar de geplande boetes voor 15 december worden niet in rekening gebracht. We zullen onmiddellijk onderhandelingen beginnen over de fase 2-deal, in plaats van te wachten tot na de verkiezingen van 2020.'