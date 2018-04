China slaat terug met sancties tegen VS

De onrust over een escalerend Chinees-Amerikaans handelsconflict duwt de beurzen in het rood.

Lang heeft Peking niet gewacht. Luttele uren nadat Washington een lijst van 1.300 Chinese producten had vrijgegeven waarop de Verenigde Staten fors hogere invoerrechten heffen, heeft China zijn antwoord klaar.

'De Amerikaanse maatregelen schenden de regels van de Wereldhandelsorganisatie en schaden de rechten van China', stelt het Chinese ministerie van Financiën. De Amerikaanse president Donald Trump had eerder handelssancties tegen China in het vooruitzicht gesteld. De deze nacht vrijgegeven lijst van 1.300 getroffen producten is een uitvloeisel van die aankondiging.