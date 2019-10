Chinese banbliksems voor Apple en Amerikaans basket

De techreus en de basketballiga NBA hebben het in China verkorven na hun vermeende steun voor de protesten in Hongkong.

Apple steunt volgens de Chinese krant People's Daily de betogers in Hongkong door de app HKmap.live in zijn App Store toe te laten. Die app zou het mogelijk maken om de bewegingen van de politie te volgen.

'De app beweert transportinformatie aan te bieden, maar wordt eigenlijk gebruikt om de locatie van de politie vrij te geven, waardoor de relschoppers in Hongkong verder gewelddaden kunnen plegen', stelt de Chinese krant. 'Apple helpt de relschoppers door toestemming te geven voor de app.'

HKmap.live verklaarde een week geleden dat het uit de App Store was gehaald met de boodschap dat de app content bevat die een illegale activiteit faciliteert, mogelijk maakt en aanmoedigt - meer bepaald het ontwijken van politie. De app-ontwikkelaar, die verklaarde dat zijn gebruikers de wet niet overtreden, tekende protest aan tegen Apples beslissing. Met succes, vrijdag werd HKmap.live weer toegelaten in de App Store.

Taiwanese vlag

De Chinese krant People's Daily klaagt verder ook over de aanwezigheid van een liedje in de Apple Music store waarin gepleit wordt voor de onafhankelijkheid van Hongkong van China.

Eerder verwijderde Apple de emoji voor de Taiwanese vlag voor de iPhones die worden verkocht in Hongkong en Macau. Dat gebeurde daarvoor ook al in China. Hoewel Taiwan en China en tientallen jaren onafhankelijk worden bestuurd is een samensmelting nog altijd het ultieme doel van de Chinese communistische leiders.

Apple is niet het enige bedrijf dat op eieren moet lopen in China, wil het de lucratieve markt - het verkoopt er miljoenen iPhones - niet afgesloten zien. Dat is een moeilijke oefening. Enerzijds eist Peking van de multinationals een duidelijk standpunt tégen de protesten in Hongkong. Maar aan de andere kant dreigen de bedrijven hun klanten in Hongkong en het westen te beledigen als ze de aanpak van de Chinese leiders steunen.

Blunder

Dat ondervindt ook de Amerikaanse basketballiga NBA na een tweet van Daryl Morey, de algemeen directeur van NBA-team Houston Rockets, afgelopen weekend. 'Vecht voor vrijheid. Steun Hongkong', luidde zijn bericht. Morey zag snel zijn blunder in, deletete de tweet en bood zijn excuses aan.

De NBA noemde het zondagnacht 'betreurenswaardig' dat Morey 'veel van onze vrienden en fans in China diep beledigd heeft'. Op haar Chinese website zei de sportliga zelfs 'extreem ontgoocheld' te zijn door de 'ongepaste opmerkingen'.

Schermvullende weergave Boven het Ritz-Carlton hotel in Shanghai, waar de NBA-spelers logeren, werd een Chinese vlag opgehangen. ©REUTERS

Maar er volgden geen excuses van de NBA-topman Adam Silver - hij respecteert de vrijheid van menigsuiting. En dat zit China heel dwars. Chinese televiezenders en sponsors schorsten prompt onderdelen van hun samenwerking met de NBA. En dat in de week dat Shanghai het NBA-circus over de vloer heeft. Het is het vijftiende jaar op rij dat NBA-teams de oversteek maken om er oefenwedstrijden te spelen.