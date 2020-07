Chinezen moeten consulaat in Houston sluiten

De Verenigde Staten hebben Peking gedwongen binnen 72 uur hun consulaat in Houston, de grootste stad van Texas, te sluiten. Washington zegt met de stap Amerikaanse belangen te willen beschermen, zowel de intellectuele eigendom als privé-informatie. Begin deze week zijn in de VS twee Chinese hackers aangeklaagd die met hulp van de Chinese geheime dienst bij Amerikaanse bedrijven zijn binnengedrongen.

De relatie tussen Washington en Peking is al langer moeilijk door handelsgeschillen, de in China uitgebroken coronapandemie en de groeiende Chinese bemoeienis met de voormalige Britse kolonie Hongkong.

Het consulaat in Houston ging in 1979 open, als eerste in het jaar dat de VS en China diplomatieke banden aanknoopten. China heeft vijf consulaten in de VS.