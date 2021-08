Chris Donahue, last man standing in Afghanistan

Met Chris Donahue heeft de laatste van in totaal ruim 800.000 Amerikaanse militairen na 20 jaar Afghanistan verlaten.

Gevangen in het grimmige groene licht van een nachtkijker, zijn geweer als ballast in de hand: zo stapte generaal-majoor Christopher Donahue maandagnacht, exact een minuut voor de deadline verstreek, op een C17-toestel en verliet hij als allerlaatste Amerikaanse militair de Afghaanse bodem. Tientallen vliegtuigen, pantservoertuigen en afweergeschut waren inderhaast onbruikbaar gemaakt en achtergelaten op de luchthaven van Kaboel. Enkele minuten later namen talibanstrijders, onder een salvo van vreugdeschoten, de site in.

De essentie Maandagnacht zijn de laatste Amerikaanse militairen uit Afghanistan vertrokken.

In 20 jaar vielen ruim 71.000 burgerdoden en sneuvelden 2.461 Amerikanen.

Ondanks ruim 2.000 miljard dollar aan uitgaven eindigt de oorlog zoals hij begon: met de extremistische taliban als Afghaanse machthebbers.

De foto van Donahue illustreert pijnlijk het chaotische en vernederende einde van de langste oorlog die 's wereldse machtigste leger uitvocht. De tweesterrengeneraal is bevelhebber van de 82nd Airborne Division, een elite-eenheid van parachutisten die al sinds de Eerste Wereldoorlog reddings- en crisismissies uitvoert. Van de stranden van Normandië en de heuvels rond Bastenaken over Vietnam en de Balkan tot Afghanistan, Irak en Syrië.

Bittere smaak

Op 12 augustus, enkele dagen voor het razendsnelle talibanoffensief zou leiden tot de val van Kaboel, werden ruim 3.000 van Donahues manschappen naar de Afghaanse hoofdstad gevlogen. Hun doel: de luchthaven beveiligen, de logistieke nachtmerrie van honderden evacuatievluchten stroomlijnen, en onderhandelen met de moslimfundamentalisten aan de andere kant van de perimeter. 'Job well done', feliciteerde Donahue zijn troepen, met een bittere smaak in de mond.

De Amerikaanse invasie eindigt zoals ze op 7 oktober 2001 was begonnen: met de extremistische taliban als ultieme Afghaanse machthebbers. Ondanks 2.000 miljard dollar die de VS de voorbije twee decennia pompten in Operatie Blijvende Vrijheid en latere missies. In goed twee weken tijd werden 123.000 burgers, op de vlucht voor een nieuw talibanschrikbewind, geëvacueerd. Toch moesten ruim 100 Amerikaanse burgers achtergelaten worden. Duizenden Afghanen die de NAVO-missies bijstonden, moeten represailles vrezen.

Harten en geesten

Lees Meer Taliban vieren vertrek Amerikanen uit Afghanistan

Bij een zelfmoordaanslag van Islamitische Staat vielen donderdag nog eens ruim 170 doden, van wie 13 Amerikaanse militairen. In totaal lieten 2.461 van de ruim 800.000 Amerikanen die in de loop der jaren in Afghanistan vochten, er het leven. Het aantal burgerdoden wordt op ruim 71.000 geschat. Tijdens een Amerikaanse droneaanval, waarbij volgens het Pentagon een nieuwe IS-aanslag verijdeld werd, zouden zondag tien onschuldige Afghanen gedood zijn, onder wie zeven kinderen en een man die jaren de westerse troepen had geholpen. De harten en de geesten hebben de Amerikanen nooit veroverd.

Niet George W. Bush, die de 'war on terror' begon na de aanslagen van 9/11. Niet Barack Obama, die de troepenmacht nog opschroefde en de klinische drones volop inzette. Niet Donald Trump, die de aftocht onderhandelde met de taliban. En niet Joe Biden, die Trumps strategie dramatisch uitvoerde en nu zware kritiek oogst.

Kerkhof van wereldrijken

Ooit schilderde Elizabeth Thompson 'Overblijfselen van een leger', waarop alleen William Brydon te zien is. De chirurg was in 1842 de enige overlever van een Britse missie die Kaboel ontvluchtte tijdens de Eerste Anglo-Afghaanse Oorlog.

Schermvullende weergave Op 'Overblijfselen van een leger' schilderde Elizabeth Thompson William Brydon, de enige overlever van de Britse vlucht uit Kaboel in 1842. ©Artepics / Belga

In 1989 stapte generaal Boris Gromov als laatste Sovjetmilitair over de pijnlijk inadequaat genaamde Vriendschapsbrug van Afghanistan naar Oezbekistan. Het iconische beeld van Chris Donahue is de nieuwste illustratie waarom Afghanistan het 'kerkhof van wereldrijken' genoemd wordt.