Chrystia Freeland: de Canadese die NAFTA redde

Canada en de Verenigde Staten blijven dan toch op grote schaal handel met elkaar drijven. Dat is mede de verdienste van Chrystia Freeland.

'Canada is teleurgesteld. Ik ben persoonlijk teleurgesteld. Ik heb hard gewerkt, maar ik denk dat het onmogelijk is. We hebben besloten om terug te gaan. Ik ben erg verdrietig. Morgenmiddag ben ik thuis bij mijn drie kinderen.'

Chrystia Freeland na het mislukken van de onderhandelingen over CETA in 2016.

Met een gebroken stem legde toenmalig Canadees minister van Handel Chrystia Freeland in oktober 2016 aan de Belgische pers uit dat Canada de onderhandelingen over het Europees-Canadese handelsvedrag CETA verliet omdat Wallonië een deal blokkeerde. Enkele weken later kwam er toch een akkoord uit de bus.

Ook zondag wist Freeland, die in 2017 minister van Buitenlandse Zaken werd, een huzarenstukje te brengen. Samen met de Verenigde Staten en Mexico bereikte ze een akkoord over United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA), het handelsverdag dat het 25 jaar oude NAFTA vervangt.

Nochtans liepen de onderhandelingen erg stroef en draaiden ze bijna op een mislukking uit. De Amerikaanse president Trump speelde het spel hard en viseerde Freeland rechtreeks. 'We zijn erg ongelukkig over de onderhandelingen en de onderhandelingsstijl van Canada. We hun vertegenwoordiger niet leuk', sneerde hij.

Rechtlijnig

Freeland en Canadees premier Justin Trudeau zaten Trump zo hoog dat hij het eind augustus alleen met Mexico op een akkoordje gooide en Canada uit de boot dreigde te vallen. Maar Freeland en haar team slaagden er toch in om Trump te overtuigen. Door de deur open te zetten voor Amerikaanse landbouwproducten, maar mogelijk ook door haar rechtlijnigheid en doorzettingsvermogen.

Ze kent geen angst en zegt altijd wat ze denkt. Canadees diplomaat

'Ze is een kleine vrouw, maar met enorm veel energie', zei een Canadese diplomaat afgelopen zomer in de krant Financial Times. 'Ze is een van de slimste ministers die ik al heb ontmoet. Ze kent geen angst en zegt altijd wat ze denkt.'

Dat deed ze ook afgelopen zomer, toen ze een diplomatieke rel tussen Canada en Saoedi-Arabië veroorzaakte. Ze had het land opgeroepen om een gevangen vrouwerechtenactivist vrij te laten. De Canadese ambassadeur werd het land uitgezet en Saoedi-Arabië nam economische vergedlingsmaatregelen, maar dat kon haar niet deren.

Liberale democratie

De Canadese is een onomwonden voorvechter van de liberale democratie. Vandaar haar kritiek op autoritaire regimes en minder klassieke democratische regeringsleiders die met strakke hand regeren, zoals Donald Trump.

Nog nooit heb ik zoveel landen kwaad geweten op Canada. Erin O'Toole Canadees conservatief parlementslid

Freeland uitte herhaaldelijk kritiek op de Amerikaanse president. Onder andere toen die Trudeau 'oneerlijk en zwak' noemde. 'De regering van Canada vindt dat ad-hominemaanvallen niet door de beugel kunnen in diplomatie', zei ze.

Die onverholen stijl stuit op kritiek. Veel oppositiepolitici vinden dat ze diplomatischer moet zijn. 'Nog nooit heb ik zoveel landen kwaad geweten op Canada', zegt Erin O'Toole, een parlementslid van de conservatieve partij van Canada.

Journalist

Freeland groeide op in een Canadees gezin met politiek geëngageerde advocaten als ouders. Haar moeder was afkomstig van Oekraïene.

Na een passage aan onder andere Harvard en Oxford ging ze aan de slag als journalist. Ze schreef onder andere bij Financial Times, The Economist en Washington Post.

In 2013 stapte ze met aanmoediging van Trudeau in de politiek. In 2013 ging ze in het parlement zitten en twee jaar later werd ze minister.