Comey: 'Trump heeft mogelijk rechtsgang belemmerd'

In zijn eerste interview sinds hij in mei vorig jaar werd ontslagen als baas van de FBI haalt James Comey zwaar uit naar president Donald Trump. 'Hij is moreel niet geschikt om president te zijn.'

Comey gaf een interview zondagavond aan tv-zender ABC News, ter gelegenheid van de lancering van zijn boek 'A Higher Loyalty'. In dat gesprek, dat in totaal vijf uur duurde maar dat werd samengevat in een uitzending van een uur, zei Comey dat Trump mogelijk de rechtsgang heeft belemmerd toen de president hem vorig jaar vroeg om het onderzoek naar Michael Flynn, de eerste veiligheidsadviseur van de regering-Trump. Die was in opspraak gekomen over geheime contacten met Rusland.

'Ik bedoel, het is zeker een bewijs van belemmering van de rechtsgang', zei Comey. 'Het hangt ervan af, en ik ben maar een getuige in deze zaak, of er andere zaken zijn die zijn intenties weergeven.'

'Iemand die praat over vrouwen en hen behandelt alsof ze stukken vlees zijn, is niet geschikt om president te zijn' James Comey Ex-FBI-directeur

Verder spaarde Comey zijn woorden niet toen het ging over het karakter van de president. 'Iemand die morele gelijkenissen ziet bij de neonazibetoging in Charlottesville, iemand die praat over vrouwen en hen behandelt alsof ze stukken vlees zijn, iemand die constant liegt over kleine en grote zaken en die erop staat dat het volk hem gelooft: die persoon is op morele gronden niet geschikt om president van de VS te zijn', zei Comey.

Comey had tot zijn plotse ontslag in mei vorig jaar de leiding over het onderzoek dat de FBI voert naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de mogelijke samenwerking tussen Rusland en de Trump-campagne.

Na het ontslag van Comey stelde het ministerie van Justitie de onafhankelijke aanklager Robert Mueller aan om het onderzoek verder te zetten. Dat onderzoek is in volle gang.

Volgens Comey is het 'mogelijk' dat Rusland compromitterend materiaal in handen heeft over Trump dat hem vatbaar zou maken voor chantage. 'Het is mogelijk. Ik weet het niet. Dit zijn meer woorden dan ik ooit dacht uit te spreken over de president van de Verenigde Staten, maar het is mogelijk.' Comey vergelijkt Trump ook met een maffiabaas vanwege zijn vragen om persoonlijke loyaliteit.

De Republikeinse partij van Trump is intussen een tegencampagne begonnen om 'Lyin' Comey' in diskrediet te brengen. Trump zelf reageerde nog voor de uitzending van het interview via Twitter. In een reeks tweets noemde hij Comey 'niet slim' en 'met voorsprong de SLECHTSTE FBI-directeur in de geschiedenis'.