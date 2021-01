Conservatieve Democraat bepaalt Bidens klimaatlot

Of Joe Biden er de komende jaren in slaagt zijn ambitieuze klimaatplannen van de grond te krijgen is voor een groot deel afhankelijk van Joe Manchin, de Democratische senator en oud-gouverneur van West Virginia.

‘Ik trek naar Washington om erover te waken dat de regering uit onze zakken blijft. De slechte onderdelen van Obamacare gaan eruit en het wetsvoorstel voor de handel in emissierechten schiet ik aan flarden.’ Aan het woord is een gebronzeerde zestiger met jachtgeweer rond de schouders, die vervolgens met een welgemikt schot een kopie van de bewuste ‘cap-and-trade bill’ doorzeeft.

Het ietwat knullige campagnefilmpje legde Joe Manchin in 2010 geen windeieren. De 73-jarige oud-gouverneur van West Virginia is intussen toe aan zijn derde termijn als senator. Manchin is de enige verkozen Democraat in de klassiek Republikeinse mijnwerkersstaat. Bij de presidentsverkiezingen vergaarde Donald Trump er liefst 40 procent meer stemmen dan Joe Biden. Toen Manchin er in 2018 de brui aan wilde geven, ging de Democratische partijtop voor hem door de knieën. Manchin is hun enige optie om voet aan grond te blijven houden in de Mountain State.

Manchin is de belangrijkste van een groep Republikeinse en Democratische politici die kunnen helpen de brokken in het diep verdeelde Congres te lijmen.

Voor de net beëdigde president is Manchin eveneens van groot belang. Hij is de belangrijkste van een groep Republikeinse en Democratische politici die kunnen helpen de brokken in het diep verdeelde Congres te lijmen. Biden beseft dat zijn oproep tot eenheid en samenwerking dode letter blijft als hij er niet in slaagt wetgeving door het parlement te jagen. Ook al heeft zijn partij het Witte Huis in handen en bezit ze een nipte meerderheid in het Huis en de Senaat, de Republikeinen beschikken nog altijd over voldoende blokkeringsmiddelen. Bidens vermogen om de tweespalt te overstijgen zal zijn presidentschap maken of kraken.

Klimaat

Een van de speerpunten van de ambitieuze hervormingsplannen van de nieuwe regering is het klimaatluik. Tijdens de campagne zwaaide Biden met een plan van 2.000 miljard dollar om tegen 2035 een energietransitie te realiseren en fossiele brandstoffen af te zweren. Daar verschijnt Manchin ten tonele. Niet alleen wordt zijn stem doorslaggevend om meerderheden te vinden voor de klimaatwetgeving, Manchin werd ook aangesteld als voorzitter van de commissie Energie in de Senaat.

Als 'aisle-crosser', een parlementslid dat bereid is zijn schouders te zetten onder wetsvoorstellen van de andere partij, behoort hij tot een uitstervend ras. Maar milieuactivisten hebben weinig begrip voor de sleutelrol die Manchin krijgt. 'Van de Democratische senatoren is hij de grootste pleitbezorger van fossiele brandstoffen', opperde de nieuwsorganisatie InsideClimate News.

Steenkool

'Als het West Virginia maar iets oplevert', is zijn leidmotief.

Manchins verleden speelt niet geheel in zijn voordeel. Geboren in het onooglijke Farmington, een negorij van amper 375 inwoners, doorliep hij in West Virginia alle politieke niveaus alvorens hij in 2004 tot gouverneur verkozen werd. Hij maakte naam in de steenkoolindustrie en zou volgens The Washington Post nog een belang van 1 tot 5 miljoen dollar hebben in het bedrijf waarvan hij jarenlang aan het hoofd stond.

Tegelijk is ideologische lenigheid hem niet vreemd. 'Als het West Virginia maar iets oplevert', is zijn leidmotief. Blijven hameren op 'Bring Coal Back' vindt Manchin zinloos. Hij begrijpt dat de nieuwe technologieën zijn staat ook jobs kunnen opleveren.