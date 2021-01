Conservatieve miljardair Sheldon Adelson overleden

Sheldon Adelson was een van de belangrijkste sponsors van de Republikeinse partij in de VS.

De Joods-Amerikaanse miljardair Sheldon Adelson is op 87-jarige leeftijd overleden. Adelson stond erom bekend zijn centen - gebouwd op casino's en resorts - lustig te doneren aan de conservatieve partijen in Amerika en Israël.

Met een geschat fortuin van bijna 36 miljard dollar (29,6 miljard euro) is Adelson een vaste naam in de jaarlijkse miljardairslijstjes, niet zelden in de top 20. Zijn centen verdiende hij met een imperium van casino's, dat grote proporties aannam vanaf de jaren '80. Zijn eerste zakelijke successen boekte hij met onder andere verkoopautomaten en computerbeurzen, waarmee hij naar eigen zeggen miljonair werd tegen zijn 30ste.

De winst die hij daarmee opstreek, herinvesteerde hij in de gokindustrie, waarna de kassa ook voor Adelson zelf pas echt begon te rinkelen. Na de aankoop van het vervallen Sands-casinocomplex in 1989 was hij binnen de tien jaar een van de prominentste gokmagnaten ter wereld. Hij begon in Las Vegas, maar breidde zijn rijk al snel uit naar Singapore en Macau, het Las Vegas van Azië.

Megadonor

Adelson werd geboren in Amerika, maar via zijn Joodse familie had hij ook wortels in Israël. Zijn fortuin en zijn achtergrond komen samen in zijn politieke activiteiten in zowel de VS als in Israël. In de VS gold hij als een cruciale sponsor van de Republikeinse partij.

Bij de presidentsverkiezingen van 2012, toen Barack Obama het haalde van Mitt Romney, wierp Adelson zich op als megadonor van Romney. Samen met zijn vrouw pompte hij een toen ongeziene 100 miljoen dollar in de Republikeinse partij. Volgens Forbes liep zijn bijdrage voor Trumps campagne bij de recente verkiezingen in 2020 op tot 215 miljoen dollar.

Netanyahu

Als sponsor van de machtige Joodse lobby in de VS onderhield Adelson vanuit zijn thuisland ook de banden met Israël.

Nog een manier waarmee de miljardair zijn geld inzette om zijn rechtse sympathieën te uiten was de oprichting van de krant Israel Hayom in 2007, waarmee Adelson in Israël wellicht het bekendst werd. De populaire gratis krant groeide snel uit tot het kanaal bij uitstek van de conservatieve premier Benjamin Netanyahu.