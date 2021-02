Conservatieve radiohost Rush Limbaugh overleden

Rush Limbaugh kreeg in 2020 een Medal of Freedom van toenmalig president Donald Trump.

In zijn Rush Limbaugh Show was de grofgebekte presentator decennialang de spreekbuis van rechts Amerika.

Rush Limbaugh is woensdag op 70-jarige leeftijd overleden. Vorig jaar maakte hij in zijn eigen Rush Limbaugh Show bekend dat hij leed aan longkanker in een vergevorderd stadium. In zijn eigen programma trok de gretige sigarenroker het verband tussen kanker en sigarettengebruik meermaals in twijfel.

Dat Limbaugh de meest invloedrijke radiostem was in de Amerikaanse geschiedenis is niet overdreven. Zo'n 20 miljoen Amerikanen luisterden sinds 1988 dagelijks naar zijn programma, dat via ruim 650 radiostations de huiskamer binnenkwam.

Limbaugh, een schoolverlater uit Missouri, beleefde zijn doorbraak niet toevallig eind jaren 80. In 1987 werd in de VS de 'equal-time rule' opgeheven. Die schreef voor dat de uitzendtijd in radioprogramma's voor alle ideologische stromingen dezelfde moest zijn. Toen de regel op de schop ging, was de geest uit de fles en konden de meest extreme boodschappen zonder filter de wereld ingestuurd worden.

Brulboei

Voor een brulboei als Limbaugh kwam dat als een geschenk uit de hemel. Hij kon naar hartenlust van leer trekken tegen progressieven en stond bekend om zijn radicale, vaak racistische en seksistische uitspraken. Limbaugh noemde feministen 'feminazi's', vergeleek Chelsea Clinton met een hond en was een virulente tegenstander van Barack Obama.