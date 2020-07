Corona-explosie overstemt vuurwerk op Fourth of July

Vlak voor de onafhankelijkheidsdag op 4 juli moeten tal van Amerikaanse staten onder druk van een nieuwe coronaopstoot de maatregelen weer aanscherpen. 'San Francisco is een lege stad.'

Maandag 13 juli. Die dag zouden de restaurants van de bakkersketen Vive La Tarte, uitgebaat door Brusselaars Arnaud Goethals en Julie Vandermeersch, in San Francisco en Los Angeles heropenen. Een piek in het aantal nieuwe coronabesmettingen per dag in de staat Californië trekt een streep door die plannen. 'Californië begon de voorbije twee weken met versoepelingen. Maar het aantal besmettingen stijgt weer en wij waren verplicht de heropening te annuleren', zegt Goethals.

Californië is niet de enige staat die terugkrabbelt. Tal van Amerikaanse staten grijpen in nu de coronacijfers opnieuw de foute richting uitgaan. De VS braken donderdag met 55.595 nieuwe gevallen voor de zesde keer in negen dagen het record van het aantal nieuwe besmettingen in een dag, schrijft de New York Times. Staten die extra in het vizier lopen, zijn Florida, Texas, Arizona en Californië. De lijn van het zevendaagse gemiddelde van nieuwe besmettingen wijst er bijna recht omhoog (zie grafiek).

Schermvullende weergave ©Mediafin

De getroffen staten zijn door Republikeinen gedomineerde bolwerken, met uitzondering van Californië. Ze maken in reactie op de nieuwe uitbraak opmerkelijke U-bochten. Texas kende dit voorjaar met 28 dagen een van de kortste lockdowns van alle Amerikaanse staten. Nu het aantal nieuwe besmettingen oploopt, slaat gouverneur Greg Abbott een andere toon aan. Hij kondigde donderdag aan dat het in county's met meer dan 20 positieve gevallen verplicht is in het openbaar een mondmasker te dragen. Daar was hij tot nu tegen.

Vanilla Ice

De nieuwe escalatie van het virus komt extra ongelegen vlak voor de viering van 'Fourth of July', de dag waarop Amerikanen het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1776 herdenken met een barbecue in de tuin of op het strand. In de getroffen staten nemen de autoriteiten hun voorzorgen. Vuurwerkshows in San Francisco en Los Angeles zijn afgelast, stranden in Miami blijven gesloten en in het Texaanse Austin verdween na felle kritiek een show van rapper Vanilla Ice ('Ice Ice Baby') in een grillrestaurant van de agenda.

Voor de Belgen in San Francisco betekent de nieuwe piek een terugkeer naar het strikte 'shelter-in-place'-gebod dat al sinds 13 maart van kracht was. De lockdown heeft er al stevig in gehakt, getuigt Pieter Gunst. Hij is medeoprichter van Legal.io, een onlineplatform dat vanuit San Francisco bedrijven aan juridische expertise koppelt. 'De impact duurt jaren. De vastgoedmarkt schudt nu al op haar grondvesten. We hebben geen kantoor meer omdat onze huisbaas over de kop ging. Te veel huurders onderbraken tegelijk hun huur.'

De nieuwe piek staat op gespannen voet met het economische optimisme dat de Amerikaanse president Donald Trump probeert aan te houden.

De aanwezigheid van de grote technologiebedrijven in het nabijgelegen Silicon Valley en in San Francisco zelf is een extra pigment in de streek. Facebook en Google kondigden eerder al aan dat ze hun werknemers dit jaar willen thuishouden, Twitter heeft het idee van werknemers op kantoor al helemaal opgegeven. Een streep door de rekening van Vive La Tarte, dat een restaurant heeft vlak bij het Twitter-kantoor. 'Een groot deel van onze activiteiten danken we aan dat soort bedrijven', erkent Goethals.

De nieuwe piek staat op gespannen voet met het economische optimisme dat de Amerikaanse president Donald Trump probeert aan te houden. De werkloosheidsgraad viel in juni dankzij 4,8 miljoen nieuwe jobs terug naar 11,1 procent, bleek donderdag uit cijfers van het ministerie van Arbeid. In april bedroeg die 14,7 procent. 'Historic job numbers!' toeterde de 'tweeter-in-chief' al. Het percentage ligt wel nog hoger dan in eender welke andere periode sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het terugschroeven van de versoepelingen kan een impact hebben op dat prille vertrouwen, getuigen de Belgische ondernemers. 'De voorbije twee weken was er wat zuurstof gekomen', zegt Goethals. 'Restaurants kregen bijvoorbeeld twee gratis parkeerplaatsen om buiten eten mogelijk te maken. Ook andere beroepen, zoals kappers, hadden vooruitzichten.' Dat is nu gefnuikt. 'Ik kreeg van mijn kapper een herroepingsmail dat hij mij toch niet kan ontvangen', zegt Gunst.