Corona treft Afro-Amerikanen disproportioneel hard

In New Orleans worden mondmaskers uitgedeeld.

De coronacrisis krijgt in de Verenigde Staten een alarmerende raciale component. 'Dit is wat het betekent arm en zwart op te groeien in Amerika.'

Met zo'n 400.000 coronabesmettingen kennen de Verenigde Staten wereldwijd hun gelijke niet. En met al 13.000 doden, en de piek nog niet in zicht, zijn de VS ook hard op weg Italië en Spanje voorbij te steken als het land dat het hardst getroffen is door de pandemie.

Nationale statistieken delen die Amerikaanse dodentol tot dusver alleen op per leeftijd, geslacht en regio, niet per ras. Maar voorlopige data uit enkele staten doen steeds meer alarmbellen afgaan dat Afro-Amerikanen disproportioneel hard getroffen worden.

Michigan, Illinois en Louisiana

In de noordelijke industriestaat Michigan, bekend van de verpauperde autostad Detroit, is 41 procent van de 845 coronadoden - alleen New York en New Jersey zijn nog zwaarder getroffen - Afro-Amerikanen, terwijl ze maar 14 procent van de lokale bevolking vertegenwoordigen.

Het naburige Illinois, met de miljoenenstad Chicago, maakte soortgelijke scheve verhoudingen bekend. In het zuidelijke Louisiana, waar New Orleans een zorgwekkende coronabroeihard is, wonen dan weer 32 procent zwarten, maar staan ze in voor 70 procent van de sterfgevallen.

'Waarom zijn zwarte gemeenschappen drie tot vier keer zo vaak getroffen', vroeg Amerikaans president Donald Trump zich dinsdagavond af. 'Het houdt geen steek, en ik vind het niet kunnen.'

Onderliggende ziektes

Jerome Adams, de arts die namens de federale overheid woordvoerder is inzake volksgezondheid, kwam dinsdag wel met een persoonlijke uitleg. 'Ik heb een hoge bloeddruk', zei Adams, zelf een Afro-Amerikaan. 'Ik heb een hartziekte, ik heb astma en vertoon voortekenen van diabetes. Ik belichaam de erfenis van wat het betekent arm en zwart op te groeien in Amerika.'

Nationale statistieken tonen inderdaad al lang dat zwarte Amerikanen disproportioneel vaker lijden aan hart- en longziekten, diabetes en obesitas. Die onderliggende gezondheidsproblemen, zo blijkt de jongste maanden, maken patiënten extra kwetsbaar voor het coronavirus.

Armoede

De coronacrisis legt zo pijnlijk de vinger op hoe armoede - een oorzaak van meer ziektegevallen - in de VS nog altijd een raciaal gegeven is. 20,8 procent van de Afro-Amerikanen leeft onder de armoedegrens, wat voor latino's (17,8%) en vooral blanke en Aziatische Amerikanen (beide 10,1%) een pak lager ligt. Alleen de oorspronkelijke indianenbevolking scoort met 25,4 procent nog slechter.

Armoede impliceert minder toegang tot verse, gezonde voeding - zo zijn veel Afro-Amerikaanse kinderen afhankelijk van gratis schoolmaaltijden, maar scholen zijn nu gesloten. Veel arme Amerikanen hebben ook amper of geen ziekteverzekering, leven vaak met meer familieleden in kleinere ruimtes, en oefenen slecht betaalde jobs uit die in deze coronatijden net tot de essentiële sectoren behoren - zoals retail en openbaar vervoer. Social distancing is voor hen vaak geen optie.

Betere statistieken