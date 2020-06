Coronabesmettingen pieken in VS

Vrijdag meldden lokale overheden meer dan 45.000 nieuwe besmettingen, meldden verschillende media. De officiële cijfers komen met vertaging. Maar als die cijfers bevestigd worden is er sprake van een nieuwe piek. De vorige piek dateert van 6 april. Toen ging het om zowat 43.000 nieuwe gevallen op een dag tijd. Het ging toen wel om een maandag, wat betekent dat ook gevallen tijdens het hele weekend in het cijfer kunnen zitten.

Vooral in zuidelijke staten als Florida, Texas en Californië is het aantal nieuwe besmettingen de voorbije dagen fors gestegen. Volgens cijfers van universiteit Johns Hopkins zijn er intussen in totaal bijna 2,5 miljoen besmettingen met het nieuwe coronavirus. Meer dan 125.000 mensen stierven in de VS aan COVID-19.