Coronapatenten steeds meer onder druk

De VS veranderen van kamp in de discussie over de patenten op de coronavaccins. Ze springen in de bres voor de ontwikkelingslanden die achterlopen met de vaccinaties. In ons land zitten de regeringspartijen niet op één lijn.

Voormalig farmatopman Marc Coucke (ex-Omega Pharma) pleitte dinsdagavond in 'Terzake' voor de afschaffing van de patenten op de coronavaccins, zodat wereldwijd iedereen sneller gevaccineerd kan worden. 'We mogen een eventuele uitzondering voor de coronavaccins niet doortrekken, anders gaan de researchmogelijkheden van de hele sector er zwaar op achteruit', argumenteerde Coucke. 'Maar ik denk dat de meeste farmabedrijven hun investering in een coronavaccin al ruim hebben terugverdiend. Dan kan het niet zijn dan we andere landen nog jaren laten wachten eer zij kunnen vaccineren.'

De vaccinatiegraad in de ontwikkelingslanden loopt flink achter op die in het Westen, met Israël, het VK en de VS als koplopers. In het huidige tempo van de vaccinproductie duurt het minstens tot 2024 voor de ontwikkelingslanden groepsimmuniteit bereiken.

In de VS is een opheffing van de patentbescherming geen taboe meer. Het feit dat de coronacijfers in India en Brazilië de pan uit rijzen, is daar niet vreemd aan. Als de vaccinatiegraad wereldwijd achterblijft, zullen varianten van het coronavirus blijven circuleren. Katherine Tai, bevoegd voor het Amerikaanse handelsbeleid, zat daarom (digitaal) samen met toplui van vaccinmakers Pfizer en AstraZeneca.

Tijdelijke opheffing

Tai's boodschap was dubbel: verhoog de productie van vaccins en laat de patenten tijdelijk vallen. Het is uitkijken of de VS die duidelijke taal vrijdag herhalen tijdens de vergadering van de Wereldhandels­organisatie (WHO). India en Zuid-Afrika dienden daar midden oktober al een voorstel in om tijdens de pandemie de regels voor intellectuele eigendom te versoepelen. Als er een grote vraag is zoals nu, moet iedereen vaccins kunnen produceren, luidt het.

De farmareuzen zijn dat voorstel niet genegen. Ze stellen dat de VS het snelst kunnen helpen door hun vaccinvoorraden met de ontwikkelingslanden te delen, zoals de tientallen miljoenen AstraZeneca-dosissen die geen goedkeuring kregen van de Amerikaanse farmawaakhond. De VS lieten al weten dat ze die voorraad aan andere landen, waaronder India, schenken.

Open brief

De druk om de coronapatenten op te heffen groeit. Meer dan 170 voormalige staats- en regeringsleiders en Nobelprijswinnaars riepen twee weken geleden de Amerikaanse president Joe Biden op de intellectuele eigendomsregels op te schorten. 'Laat dit het moment in de geschiedenis zijn dat het collectieve recht op veiligheid voorrang krijgt op de commerciële monopolies van enkele bedrijven', schreven onder meer Oxfam, Club de Madrid en UNAIDS in een open brief.

Bij de ondertekenaars waren voormalig Belgisch premier Yves Leterme, de Brits ex-premier Gordon Brown en voormalig Frans president François Hollande. 'Het coronavaccin moet wereldwijd en gemeenschappelijk goed zijn, vrij van bescherming van intellectuele eigendom', zegt Muhammad Yunus, de winnaar van de Nobelprijs voor de vrede.