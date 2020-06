Coronavirus heeft VS allerminst verlaten

In het zuiden en westen van de Verenigde Staten neemt het aantal coronabesmettingen 'schrikwekkend toe'. Van nieuwe lockdowns is voorlopig nergens sprake.

In de Verenigde Staten, veruit het hardst getroffen land ter wereld, staat de teller al op ruim 121.000 coronadoden en 2,3 miljoen besmettingen. En nog lijkt het einde niet in zicht, integendeel.

In noordelijke en oostelijke staten zoals New York, New Jersey, Massachusetts en Illinois, de voorbije maanden het epicentrum van de Amerikaanse gezondheidscrisis, is de situatie fel verbeterd. Maar het virus is intussen naar het zuiden en het westen van het land gereisd en dreigt er steeds harder toe te slaan.

Volkrijkste staten

Tijdens een parlementaire hoorzitting waarschuwde Anthony Fauci, een van de wetenschappelijke topadviseurs van president Donald Trump, dinsdag voor 'een schrikwekkende toename van het aantal besmettingen'. Dinsdag waren er dat ruim 35.000, het derde hoogste aantal sinds de uitbraak van de coroncrisis, en het hoogste aantal sinds eind april.

In ruim de helft van de 50 Amerikaanse staten stijgt het aantal besmettingen nu, veelal met dubbele cijfers. Ook in Californië (24,6 % meer besmettingen in de voorbije week), Texas (+84,4%) en Florida (+86,8 %), de drie volkrijkste staten in de VS, worden al dagen op rij records gebroken.

Minder testen?

De nieuwe corona-opstoot maakt ook Wall Street zenuwachtig, maar Trump wuift voorlopig elke bezorgdheid weg. Volgens de Republikein is de 'plaag' aan het 'wegdeemsteren'. De toename van het aantal besmettingen wordt alleen verklaard omdat veel meer getest wordt. En vooral: 'De sterftegraad is enorm gezakt.' Dit weekend suggereerde Trump zelfs minder tests te laten uitvoeren, zodat het aantal besmettingen ook zou afnemen.

Fauci counterde dat. Het aantal tests moet nog omhoog, volgens hem. Alsook: 'Het aantal doden loopt altijd aanzienlijk achter op het aantal besmettingen.' In absolute cijfers klopt Trumps stelling: vielen op de piek halfweg april elke dag ruim 2.000 Amerikaanse coronadoden, dan zijn dat er al weken dagelijks minder dan 800. Maar in vijf staten liep het aantal doden de voorbije week wel degelijk op, waaronder Texas (+41,1%), Louisiana (+16,7%) en Arizona (+7,7%).

Ziekenhuisopnames

Bovendien stijgen in veel zuidelijke staten het aantal besmettingen veel sneller dat het aantal uitgevoerde tests - in Florida werden de voorbije week zelfs minder tests afgenomen. Het aantal ziekenhuisopnames bevestigt bovendien dat er wel degelijk flink meer coronazieken zijn. Van Californië, Nevada en Texas over Tennessee tot Florida en South Carolina zit ook het aantal bezette ziekenhuisbedden intussen op recordhoogte. In Arizona komt zelfs de maximumcapaciteit in zicht.

'De komende weken worden cruciaal om te zien of we in staat zijn de toenames in Florida, Texas, Arizona en andere staten onder controle krijgen', zegt Fauci. Een van de hoofdoorzaken van de toegenomen besmettingen lijkt dat het gros van de Amerikaanse staten vanaf eind april de lockdownmaatregelen begonnen af te bouwen om de enorme economische ravage te verlichten. Veel gouverneurs moeten beslissen of ze op de rem gaan staan, of zelfs sommige restricties weer gaan invoeren.

Maatregelen

Zo lieten Kansas en Louisiana al weten niet klaar te zijn de volgende fase van versoepelde maatregelen in te gaan. In Californië is kamperen in het Yosemite National Park twee weken na de heropening alweer verboden. Zelfs in Texas, waar dit voorjaar de kortste lockdown van kracht was, gaan stilaan alarmbellen af. 'De verspreiding neemt zo sterk toe dat er nooit een reden is je huis te verlaten tenzij het echt niet anders kan', zei gouverneur Greg Abbott, een partijgenoot van Trump.