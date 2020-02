De 'Amerikaanse comeback' gewikt en gewogen...

Negen maanden voor de Amerikanen oordelen of hij 'four more years' verdient, maakte Donald Trump al de balans op van zijn presidentschap. Dat rapport oogt volgens hem best fraai. Maar hoe 'great' is de 'Amerikaanse comeback' waarvoor hij zichzelf op de borst klopt?

Voor de derde keer sinds hij begin 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis trok Donald Trump in de nacht van dinsdag op woensdag naar Capitol Hill, om voor het oog van miljoenen tv-kijkers zijn balans op te maken van de staat van het land.

Zakte de Republikeinse president twaalf maanden geleden naar het Congres af met een ietwat gedeukt imago - een gevolg van een oplawaai bij tussentijdse verkiezingen eind 2018 - dan blaakte hij dit jaar van zelfvertrouwen. De Senaat staat op het punt een streep te trekken onder de afzettingsprocedure die hem al vijf maanden achtervolgt. In de populariteitspolls beleeft hij betere momenten. En als kers op de taart draaide het begin van de Democratische presidentsrace helemaal in de soep.

Redenen genoeg om een optimistisch beeld te schetsen van de toekomst van de Verenigde Staten, meende Trump. 'Drie jaar geleden lanceerden we de grote Amerikaanse comeback. Vanavond kan ik ongelooflijke resultaten met u delen. De vijanden van Amerika zijn op de vlucht, de vermogens van de Amerikanen groeien en de toekomst van de VS oogt erg rooskleurig.'

Maar hoe 'great' is de Amerikaanse 'comeback'? Heeft Trump redenen om zichzelf op de borst kloppen? Een overzicht aan de hand van enkele quotes uit zijn State of the Union.

'Ik ben verheugd u vandaag te kunnen meedelen dat onze economie nooit eerder in zo'n blakende vorm verkeerde.'

De Amerikaanse economie boerde de voorbije jaren goed. Sinds Trump in 2017 aan de macht kwam, wisten de VS elk jaar uit te pakken met een gemiddelde groei van ruim 2 procent.

Maar zo spectaculair veel beter dan onder de Democraat Barack Obama zijn de prestaties niet. Sinds de Amerikanen een decennium geleden - tijdens Obama's eerste jaar als president - de Grote Recessie uitzwaaiden, is het groeiritme van de economie vrij constant gebleven.

Ze zijn dan wel generatiegenoten maar de beste vrienden zullen Amerikaans president Donald Trump en de Democratische voorzitter van het Huis Nancy Pelosi nooit worden. Integendeel, ze kunnen hun afkeer voor elkaar nauwelijks verbergen. Dat bleek in de nacht van dinsdag op woensdag nog eens toen Trump naar het Huis afzakte voor zijn beleidsverklaring. Ostentatief weigerde de Republikein Pelosi een hand te geven voor aanvang van zijn State of the Union. Na afloop van de 78 minuten durende speech van de president volgde het antwoord van de Democrate. Voor de ogen van miljoenen tv-kijkers verscheurde ze al even tartend haar kopie van Trumps toespraak terwijl die het applaus van zijn partijgenoten in het Congres in ontvangst nam. 'Het was een manifest vol onwaarheden. Het was het fatsoenlijkste wat ik kon doen', verantwoordde Pelosi haar demarche toen ze Capitol Hill even later verliet. Volgens haar entourage was de actie niet vooraf gepland. Sinds Trump in januari 2017 zijn intrek nam in het Witte Huis, ging hij meermaals in de clinch met Pelosi. De relaties verzuurden nog meer nadat de voorzitster van het Huis eind vorig jaar de procedure tot afzetting van de president in gang gezet had. De laatste ontmoeting tussen de twee dateerde van oktober 2019. Na een nieuwe clash stormde de Democrate toen Trumps kantoor uit. Sindsdien hadden ze elkaar niet meer gesproken.

Dat is een tegenvaller voor Trump. Tijdens de presidentsrace van 2016 ging hij er prat op 's lands economie elk jaar naar 'zelden gekende hoogtes' te stuwen, met jaarlijkse groeicijfers 'van 3 of zelfs 4 procent'. Zijn belastingverlagingen zouden dat scenario mogelijk maken.

'Het belastingplan van de president heeft de economie een shot bezorgd, maar het effect was slechts tijdelijk', zegt Ryan Sweet, econoom van Moody's Analytics. De taksknip hielp Amerikaanse gezinnen aan wat extra zakgeld en spoorde hen aan het geld te laten rollen. Met een groei van 2,9 procent in 2018 tot gevolg.

Maar dat groeitempo had de economie in 2015, het jaar voor Trumps electorale triomf, ook bereikt. Vorig jaar zwol het bruto binnenlands product (bbp) met 2,3 procent aan.

De president zelf wijst de Amerikaanse centrale bank graag met de vinger. Het zit hem hoog dat de Fed tussen 2015 en 2018 de rente meermaals optrok. Pas vorig jaar zette voorzitter Jerome Powell het mes in dat tarief. 'Zonder die renteverhogingen hadden we vrijwel zeker geflirt met 4 procent groei', houdt Trump vol.

Misschien kijkt de president het best eens naar de bedrijfswereld. Zijn topeconomen waren ervan overtuigd dat de belastingverlagingen ondernemingen stimuleren fors te investeren in machines, computers en nieuwe fabrieken, waardoor werknemers effici├źnter werken en de productiviteit een boost krijgt. Dat bleek een foute inschatting.

'Om de Amerikaanse economie nieuw leven in te blazen hebben we gestreden voor eerlijkere en wederkerige handelsakkoorden. Met succes.'

Dat Amerikaanse bedrijven een afwachtende houding aannamen en grote investeringen uitstelden, heeft deels te maken met Trumps handelsbeleid. In een poging 'gunstigere' deals af te dwingen, sloeg hij handelspartners met invoertarieven om de oren.

Het zwaarst bestookte hij China. De handelsoorlog tussen de twee grootste economie├źn ter wereld liet zijn sporen na. Ook in de Amerikaanse economie. Door Chinese represaillemaatregelen belandde de landbouwsector in zijn ergste crisis in decennia. Ook de verwerkende nijverheid incasseerde tikken.

Vorige maand bezegelden de kemphanen een staakt-het-vuren. Maar de minihandelsdeal roept veel vragen op. Verschillende engagementen lijken weinig realistisch. Zo geloven weinig experts dat China erin slaagt dit en volgend jaar voor 200 miljard dollar extra Amerikaanse goederen te kopen. Zeker niet nu de Aziatische reus geveld is door het nieuwe coronavirus.

De president verwacht ook veel van het nieuwe handelsakkoord dat hij sloot met Canada en Mexico. Hij maakte zich in zijn beleidsverklaring sterk dat Nafta 2.0 tot 'bijna 100.000 nieuwe goedbetaalde jobs' leidt in de Amerikaanse autosector. Zijn administratie houdt het op 28.000 tot 76.000 extra jobs in een periode van zes jaar.

'De arbeidsmarkt floreert, de inkomens stijgen en de armoede daalt pijlsnel.'

De Amerikaanse jobrapporten bevatten behoorlijk veel opbeurend nieuws voor het Witte Huis. De werkloosheidsgraad staat met 3,5 procent op het laagste peil in een halve eeuw. Het leger werkenden in de VS groeit al een decennium.

De voorbije tien jaar kwamen er 22,6 miljoen banen bij. In de periode 2002-2010 ging 1 miljoen jobs verloren. De dynamiek op de arbeidsmarkt is de afgelopen maanden wel veranderd. In 2019 kwamen er weliswaar 2,11 miljoen banen bij maar dat zijn er ruim 0,5 miljoen minder dan een jaar eerder.

Vooral in de verwerkende nijverheid viel de jobcreatie in 2019 tegen. In fabrieken in Michigan, Pennsylvania, Ohio en Wisconsin - electorale strijdstaten in het middenwesten - gingen het afgelopen jaar jobs verloren. Vallen die staten in november nog voor Trumps verhaal?

Hoewel de werkloosheid nooit zo laag was, gunden werkgevers hun werknemers niet meteen veel hogere lonen. Economen

De president stipte in zijn beleidsverklaring aan dat vrouwen, latino's, Afro-Amerikanen en lageropgeleiden de afgelopen jaren makkelijker een job vonden. Maar vaak gaat het om deeltijdse en slecht betaalde banen, zeker in vergelijking met de jobs die eerder naar blanke mannen gaan. Wie hopeloos op zoek is naar een baan aanvaardt niet zelden een waarvoor hij of zij overgekwalificeerd is.

Economen wijzen erop dat de participatiegraad nog altijd onder het niveau ligt van voor de Grote Recessie en de armoede in het land toeneemt. 'Hoewel de werkloosheid nooit zo laag was, gunden werkgevers hun werknemers niet meteen veel hogere lonen.'

Het armste kwart Amerikanen zag zijn loon vorig jaar met bijna 5 procent stijgen. 'Maar die klim hadden ze vaak te danken aan de verhoging van het minimumloon in meerdere staten', zegt Mark Hamrick, senior analist bij Bankrate.com. Hij wijst erop dat de duurdere gezondheidszorg en het duurdere onderwijs de inkomensstijging in veel gevallen tenietdoet.

'Voor ik aan de macht kwam, werden illegalen aan onze zuidgrens opgepakt en weer vrijgelaten om nadien onder te duiken op ons grondgebied. Wie nu illegaal binnenkomt, wordt onmiddellijk gedeporteerd.'

De strijd tegen illegale migratie was een van de grote campagnethema's van Trump in 2016. Met de bouw van een muur op de grens met Mexico beloofde hij dat probleem snel aan te pakken. Drie jaar later is die muur verre van voltooid. Her en der verschenen imposante afsluitingen, maar die vervingen vaak bestaand, minder stevig hekwerk.

De afgelopen maanden is het aantal mensen dat vanuit Mexico illegaal de grens poogt over te steken wel gedaald. Daarbij kreeg Trump hulp uit Mexico. Nadat de Amerikaanse president de zuiderbuur met hoge invoerheffingen bedreigd had, ging die illegale vluchtelingen harder aanpakken en deporteren. Wie droomt van een beter leven in de VS moet een asielaanvraag indienen in Mexico en daar wachten op de afhandeling van de procedure.