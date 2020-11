De Balans | Bart Kerremans

Als analist bij de Amerikaanse verkiezingsthriller is professor Bart Kerremans (57) alomtegenwoordig. Hier maakt de decaan van de faculteit Sociale wetenschappen aan de KU Leuven zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

'Data. Daar besteed ik veel geld aan. Nu krijg ik elke dag updates over de verkiezingsuitslagen op countyniveau. Ik lees elke dag een brede waaier aan bronnen over het hele ideologische spectrum van de Amerikaanse politiek en economie. Dat materiaal hou ik sinds de jaren 90 bij, op het autistische af. Mijn computer is een databank op zich: een rijke verzameling, enorm waardevol om snel patronen te ontdekken, precedenten te zien en analyses te maken.'

'Ik ben nogal een kluizenaar. De weinige vrienden die ik heb, zijn wel onvoorstelbaar belangrijk: mijn partner, mijn twee oogappels, twee collega's en twee vrienden buiten de universiteit. Aan de KU Leuven was Frank Delmartino behalve een coach een vaderfiguur en teddybeer om wie ik al vijf jaar rouw.'

Bij wie staat u in het krijt?

'Bij Guido Dierickx, mijn promotor aan de UAntwerpen. Hij is een verlegen man, maar ik heb enorm veel geleerd van zijn analytische scherpte en zijn bekommernis om mijn workaholisme. Eric Van Hove heeft veel voor me gedaan en zag in mij een groot potentieel dat ik zelf niet zag. Eerder had mijn leraar Nederlands Herman Vercammen het grote verschil gemaakt. Hoewel ik erg onhandig ben, was ik op een technische school beland. Mijn kindertijd zat vol leugens, geweld en letterlijk permanente angst. In ons groot gezin was ik de vreemde eend in de bijt. Ik voelde me een mislukkeling met twee opties: de fabriek of de gevangenis. Maar die leerkracht ontdekte mijn grote passie voor politiek. Zonder hem had ik nooit de stap naar universitaire studies durven te zetten.'

Investeert u in anderen?

'Ik besteed veel aandacht aan de begeleiding van studenten bij hun masterproef en doctoraat. Dat ze soms al om zeven uur 's morgens bij mij moeten zijn, is folklore geworden. Omdat ik veel last heb van moodswings ben ik niet altijd even betrouwbaar, maar ze blijven met me samenwerken. Mijn kinderen probeer ik veel liefde te geven, zodat ze met een goed en stabiel zelfbeeld de wereld instappen. Maar een evenwicht tussen werk en privé is er niet. Liefde geven en krijgen is het allerbelangrijkste is. Zonder ben je niets en is je leven kil en koud. In de relatie met mijn partners en vrienden heb ik dat meermaals verwaarloosd. Zij hebben veel geduld met mij.'

Gaat u vaak in het rood?

'Nu ben ik dag en nacht met de verkiezingen bezig. Ik heb daar geen last van: in mijn passie ben ik nog een kerel van 18. Maar ik ga vaak in overdrive en maak geregeld een zware depressie door. Dat komt door mijn perfectionisme, dat gedreven wordt door zelftwijfel. Na al die jaren ben ik nog enorm gestrest als ik naar een studio ga. De positieve kant is dat ik altijd goed voorbereid ben.'

'Ik werd enkele keren opgenomen en word begeleid door een goede psychiater, gespecialiseerd in hoogopgeleide mensen. Met ouder worden slaat mijn lichaam ook wel sneller in alarm. Dat leidt tot wat minder onevenwicht.'

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

'Mijn kinderen hebben me enorm veel gegeven. En niet alleen muziektips. Ze relativeren mijn vakidiotie en maken grappen over hoe wereldvreemd ik kan zijn. Ook mijn partner voelt het snel aan als het fout loopt, weet me dan subtiel te benaderen en neemt me mee op wandel. Mijn vrienden zeggen waar het op staat, soms in ernstige gesprekken, soms met humor. De historicus Manu Gerard is mijn groot voorbeeld. Nadat hij in 2003 decaan was geworden, beleefde ik mijn eerste crash. Hij haalde alle last van mijn schouders.'

Hebt u mensen afgeschreven?

'Ja, maar ik ga geen namen noemen, anders ontspint er zich een juridische veldslag. Tijdens mijn loopbaan werd ik geconfronteerd met een glasharde leugenaar die voor mij als mens veel schade heeft aangericht. Als ik hem zie, neem ik een andere gang. Van leugenaars heb ik een virulente afkeer, maar ze intrigeren me wel.'

Staat er winst op uw balans?

'Als ik zie waar het is begonnen, heb ik een mooi parcours afgelegd. Dat is een gevolg van het grote geluk om als volwassene te kunnen leven met mensen die me onvoorwaardelijk graag zien. Iemand heeft me een fiets gegeven en leren fietsen, iemand anders zorgt dat ik een regenvestje aan heb, nog een ander voert tijdig eten aan. Door al die hulp is het nettoresultaat zeer positief.'