De almacht van de schuttersgilde

Voor het eerst sinds het bloedbad op een school in Florida buigt het Amerikaanse parlement zich over strengere wapenwetten. Dat die er komen, lijkt weinig waarschijnlijk. De wapenlobby NRA blijft machtiger dan de misnoegde vox populi.

Las Vegas, Orlando, Virginia Tech, Sandy Hook, Columbine: het lijstje met Amerikaanse plaatsnamen die synoniem geworden zijn voor massale schietpartijen en nationaal verdriet lijkt schier eindeloos. Veel veranderden ze echter niet aan het heilige geloof in het tweede amendement, dat ‘het recht wapens te dragen’ al sinds 1791 grondwettelijk verankert. Brengen de mondige, mediagenieke studenten van een school in Florida, waar een ex-leerling op Valentijnsdag 17 doden veroorzaakte, dit keer wel een mentaliteitswijziging op gang?

5 miljoen leden Het aantal leden van de National Rifle Association (NRA), de lobbygroep van Amerikaanse wapenbezitters.

Luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines, verzekeraar MetLife, autoverhuurder Hertz en de First National Bank of Omaha stopten vorig weekend alvast de voordelen die ze al jaren gunnen aan de 5 miljoen leden van de National Rifle Association (NRA), de lobbygroep van wapenbezitters. Vandaag steunt 70 procent van de Amerikanen strengere wapenwetten, het hoogste aantal sinds de jaren 90. Maar of dat ook politieke actie inluidt? Onwaarschijnlijk.

Oorlogstuig

Na een kort winterreces kwam het Amerikaanse parlement gisteren voor het eerst bijeen sinds het bloedbad op de Stoneman Douglas High School in Parkland, nabij Miami. De publieke druk lijkt deze keer echt te groot om weer niks te doen. Maar wat voorligt, oogt vederlicht. In de eerste plaats is er een wetsvoorstel dat federale overheidsdiensten louter aanmaant hun eigen richtlijnen na te leven. Gegevens over mensen met geestelijke problemen of een crimineel verleden moeten sneller en strikter in een database gestopt worden, waar wapenverkopers kunnen checken of potentiële kopers niet gebannen moeten worden.

Schermvullende weergave Een AK-47 uitgerust met een 'bump stock' die een halfautomatisch vuurwapen kan doen schieten aan het tempo van een volautomatisch wapen. ©AFP

De Republikeinse president Donald Trump wil die ‘background checks’ ook verstrengen, maar veel details gaf hij nog niet. Voorts pleit hij ervoor de minimumleeftijd voor de aankoop van een machinegeweer te verhogen van 18 naar 21 jaar. En hij is gewonnen voor een ban op ‘bump stocks’, waarmee zo’n geweer nog veel sneller kogels kan afvuren. Maar een algeheel verbod op zo’n oorlogstuig, laat staan strengere regels voor kleinere handwapens? No way.

Meer nog, vorige week stelde Trump zelfs voor leerkrachten te bewapenen om nieuw onheil te voorkomen. Het kwam zo uit de wishlist van de NRA, waarvan hij trouwens - net als zeven Republikeinse presidenten en de Democraat John F. Kennedy voor hem - zelf lid is. Of zoals Harlon Carter, onder wiens leiderschap de NRA vanaf de jaren 70 een van de machtigste lobbygroepen in de VS werd, het ooit verwoordde: ‘Je stopt misdaad niet door wapens aan te vallen, maar door misdadigers te stoppen.’

Stem van het geld

434 miljoen inkomsten De inkomsten die de NRA in 2016 puurde uit lidgelden, opleidingen en giften, veelal van wapenfabrikanten.

Van oorsprong is de NRA eigenlijk vooral een schuttersgilde. Ze werd in 1871 opgericht door noordelijke veteranen van de burgeroorlog, die misnoegd waren dat er voor elke getroffen zuiderling 1.000 kogels afgevuurd waren. Schutterskunde en veiligheid zijn nog altijd prioriteiten die de NRA haar leden aanleert in ruim 15.000 clubs, of via tijdschriften als American Rifleman en Shooting Illustrated. Lange tijd steunde het daarom zelfs stringente wapenwetten.

Pas in 1975, met hardliners als Carter, richtte de NRA, ook een politieke lobbygroep op. En de focus verschoof, onder de toenemende invloed van de wapenindustrie, naar de vurige verdediging van het tweede amendement. Dat Washington sindsdien op trillende benen luistert, is duidelijk. De stem van het geld is zeer machtig.

In 2016 zag de NRA haar inkomsten stijgen naar een recordbedrag van 434 miljoen dollar. Ruim de helft komt van lid- en opleidingsgelden, maar steeds meer teert ze ook op giften, veelal van wapenproducenten als Smith & Wesson of Beretta. Daarvan gaf de NRA in het verkiezingsjaar 2016 58,7 miljoen uit aan politieke doelen, waarbij de Republikeinen van oudsher de overgrote meerderheid ontvingen.

Boven op 3,2 miljoen aan lobbyfondsen waren rechtstreekse giften beperkt tot 1,1 miljoen, voor 237 Republikeinse en vijf Democratische parlementsleden. Maar met 54,4 miljoen aan eigen, ‘onafhankelijke’ reclamespotjes woog de NRA des te zwaarder op de electorale race. Slechts acht instanties - alle puur partijpolitieke organen - gaven nog meer uit. De voorkeur was andermaal duidelijk: zo ging ruim 11 miljoen naar steun voor Trump, terwijl bijna 20 miljoen besteed werd aan negatieve campagnes rond de Democrate Hillary Clinton.

Toch is de macht van de NRA ook stevig gestut op niet-financiële fundamenten: het enorme electorale potentieel van haar 5 miljoen leden. Zij kregen kiezersadvies via nieuwsbrieven, of via de beruchte rapporten die de NRA uitdeelt aan parlementsleden. Van A+ voor vocale voorvechters van vrije wapendracht, tot een F’je voor ‘onpatriottische’ pacifisten, vooral Democraten dus. Dat alleen al in de Senaat 52 van de 100 leden een A scoren, zegt iets over de volgzaamheid die de NRA op Capitol Hill heeft afgedwongen. Met de midterms in november voor de boeg, zijn weinig Congresleden dan ook geneigd een U-bocht te maken.

Trump slump

58,7 miljoen Het bedrag dat de NRA bij de presidentsverkiezingen spendeerde aan politieke campagnes. Ruim 31 miljoen ging onrechtstreeks naar Donald Trump.

Het getuigt van een bitter cynisme dat de wapenindustrie zelfs profiteert van mass shootings zoals in Parkland. Omdat het debat over strengere wetten dan steevast oplaait, kopen veel Amerikanen nog snel nieuwe wapens. De keerzijde is dat, aangezien die wetten er nooit komen, die piekverkoop ook snel weer daalt. In die mate zelfs dat veel fabrikanten dezer dagen in financieel zwaar weer zitten.

In 2016 leefde de grote vrees dat Clinton presidente zou worden en dat ze, net als haar echtgenoot Bill in de jaren 90, wapens aan banden zou leggen. NRA-vriend Trump kwam echter aan de macht, en onder meer Remington en Sturm, Ruger & Co. zagen hun verkoop vorig jaar met een derde dalen. Die ‘Trump slump’ noopte Remington onlangs zelfs bescherming tegen zijn schuldeisers aan te vragen, terwijl Sturm, Ruger & Co. een kwart van zijn personeel moest afdanken.