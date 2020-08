Volgens Trump kiezen Amerikanen tussen zijn Amerikaanse droom en de 'socialistische agenda' van Biden. Het worden volgens de zittende president in november 'de belangrijkste verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis'.

Coronavaccin

De Republikein herhaalde verder dat hij meer heeft gedaan voor Afro-Amerikaanse gemeenschap dan eender welke president sinds Abraham Lincoln. 'En ik heb in drie jaar meer gedaan dan Joe Biden in 47 jaar.' Onder meer de historisch lage werkloosheid onder Afro-Amerikanen - tot voor de coronacrisis -, en de justitiehervorming waarbij veel zwarte gevangenen zouden zijn vrijgekomen.

Rassenrellen

Opnieuw benadrukte Trump, in reactie op de protesten tegen het jongste politiegeweld, zijn streven naar 'law and order'. Hij had het over 'geweld in steden onder Democratisch bestuur' en beweerde dat hij de problemen daar gemakkelijk kan oplossen in enkele uren tijd. 'Ze moeten ons maar bellen.'