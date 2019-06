‘De boeren in Ohio willen vrijhandel, geen subsidies van Trump'

Natuurlijk stemden zij voor Trump, hij begreep hen tenminste. Maar juist de varkens- en sojaboeren in de Amerikaanse staat Ohio gaan gebukt onder de handelsoorlog met China. ‘Ons varkensvlees heeft nooit subsidies nodig gehad. Tot nu.’

De nacht van maandag 27 op dinsdag 28 mei was onrustig voor de boeren in centraal Ohio. In totaal negentien tornado’s woeien westwaarts, langs de veeschuren en door de eindeloze velden waar soja, mais en tarwe wordt verbouwd. Een enkele boerderij werd geraakt. Meer dan 7 centimeter regen zette de akkers blank, waardoor de pas geplante mais dreigt te rotten.

Normaal valt mei er niet in het slechtweerseizoen. Maar ‘normaal’ is niet het woord dat Jim Heimerl snel zal gebruiken om zijn huidige situatie te omschrijven. Behalve het weer is de markt grillig voor de eigenaar van ‘Heimerl farms ltd’, een middelgrote familieonderneming. Heimerl fokt jaarlijks ongeveer 800.000 varkens, maar de verkoop van zijn product verloopt stroef door de handelsoorlog die Washington en Peking uitvechten.

‘Een kwart van ons varkensvlees is bestemd voor export. En China is onze grootste afnemer’, vertelt Heimerl de ochtend na de tornado, terwijl we over het terrein van zijn boerderij in Johnstown om de plassen heen lopen. ‘Maar de handelsoorlog wordt steeds grimmiger.’

Halverwege april bleek dat de Chinezen maar een derde van de toegezegde afname van 150.000 ton aan Amerikaans varkensvlees daadwerkelijk hadden gekocht. Begin vorige maand annuleerde China een order van 3.500 ton Amerikaans varkensvlees - een riposte op de nieuwe ronde importtarieven op Chinese producten die Trump instelde. Eerder verhoogde Peking al zijn importheffing op Amerikaans varkensvlees. ‘Ik verlies daardoor momenteel 12 dollar per varken’, vertelt Heimerl.

Een deel van zijn verliezen werd gecompenseerd door een nieuw handelsverdrag dat de Verenigde Staten sloten met Mexico, ook een belangrijke afnemer. Maar die afzetmarkt werd ook onzeker, toen Trump nieuwe tarieven inzette als dreigement tegen de zuiderbuur, als die niet meer zou doen tegen de doortocht van migranten naar de VS.

Enthousiasme

Heimerls enthousiasme voor de Amerikaanse president lijkt getemperd. Aan de telefoon vertelde hij me eerder dat hij met volle overtuiging op Trump had gestemd in 2016, omdat die de VS beloofde te besturen als een onderneming, met de zakelijke belangen voorop. ‘Hij begrijpt mensen zoals wij’, vond Heimerl, die sinds 1975 zijn boerderij bestiert, drie jaar geleden.

Nu we aan zijn keukentafel aanschuiven, heeft Heimerl een boodschap voor de president. ‘Mijn product is goed. Ik wil concurreren op de wereldmarkt. Geef ons die kans’, zou hij tegen Trump willen zeggen. Heimerl heeft de jongste jaren flink geïnvesteerd in de uitbreiding van zijn bedrijf, hopend op een groter buitenlands aandeel in zijn omzet. Hij mengt al zijn varkensvoer zelf, zonder antibiotica. Zou hij een andere politieke keuze overwegen? ‘Ik kan me beter koest houden over de politiek. Trump heeft onze steun nodig, en wij die van hem.’

Eén slecht jaar gaat nog, twee wordt lastig. Langzaam komt de hele lokale economie diep in de problemen door de handelsoorlog. Brett Davis, sojateler in Ohio

Die tweezijdige relatie tussen Trump en de boeren van Ohio uit zich heel concreet. Op 23 mei kondigde de president aan dat hij 16 miljard dollar beschikbaar stelt om de verliezen door de handelsoorlog - jaarlijks 831 dollar per Amerikaans huishouden volgens de Fed - te compenseren. Het geld is bestemd voor ‘de eerste linie’ - de landbouw - waar de hardste klappen vallen. In de zomer wordt 14,5 miljard direct aan ondernemers overgemaakt. De rest wordt gebruikt om overproductie op te kopen. Kersentelers, kikkererwtenkwekers, katoenboeren: Trumps steunpakket omvat de hele landbouwsector.

Heimerl heeft ingetekend. Hij neemt het geld met tegenzin aan, maar het is je hand openhouden of verlies draaien, vertelt hij. De cheque uit Washington markeert voor hem een keerpunt. ‘Amerikaans varkensvlees heeft nog nooit subsidie nodig gehad.’

Liever ‘trade’ dan ‘aid’

Ook Brett Davis rekent erop genadebrood te moeten eten. ‘We hebben liever ‘trade’ dan ‘aid’, zegt hij tijdens een gesprek in de schuur van zijn boerderij in de stad Delaware, Ohio. ‘Begrijp me niet verkeerd: ik ben blij met het geld, maar ik zou willen dat ik het niet nodig had.’

Davis is sojaboer en praat leunend tegen een werkbank op montere toon, hoewel zijn dag slecht begonnen is. De slagregens van de nacht ervoor verhinderen de aanplanting van nieuwe soja. De grond is te zompig. ‘Ik moet zeker weer een week wachten’, zegt Davis. ‘En we zijn al veel te laat. Door een nat voorjaar heb ik nog maar een kwart voor mijn nieuwe oogst kunnen uitzetten.’

Kort Rurale gebieden, zoals de staat Ohio, waren een belangrijke basis voor Donald Trump om president te worden. Maar de varkensboeren en de sojatelers zijn de grote verliezers in de handelsoorlog die de president voert met China. De op de internationale markt gerichte boeren hebben baat bij vrijhandel. De regering biedt wel compensatie voor gederfde inkomsten, maar de boeren willen daar niet van afhankelijk zijn.

Elke zomer krijgt Davis een Chinese delegatie op bezoek die zijn gewassen komt bekijken alvorens een bestelling te plaatsen. Amerikaanse soja verkoopt goed, vanwege het relatief hoge proteïnegehalte en de goede verteerbaarheid, vertelt Davis, die jaarlijks ongeveer een derde van zijn oogst naar China exporteert.

Davis vreest dat hij dit jaar weinig kan laten zien - als zijn afnemers al willen kopen. China heeft de aankoop van soja uit de VS volledig stopgezet en wijkt uit naar andere markten, vooral in Zuid-Amerika. Ondertussen heeft Davis nog een deel onverkochte soja over van vorig jaar, toen de sojahandel ook een tijd stillag door het Chinees-Amerikaanse handelsconflict.

Ongeveer 15 procent van Davis’ vorige oogst ligt nog opgeslagen in blinkende plaatstalen silo’s op zijn boerderij. Het is een fractie van de 240 miljoen ton aan Amerikaanse soja die naar verwachting dit jaar zonder koper blijft. ‘De prijs per korenmaat is gezakt tot 3,50 dollar. Vijf jaar geleden was dat nog 14 dollar. We zitten nu ver onder de kostprijs. Zelfs met steun maak ik verlies.’

Davis, de vierde generatie op zijn boerderij, begrijpt dat Trump Peking onder druk zet met handelstarieven. ‘China manipuleert zijn munt en steelt ons intellectueel eigendom.’ Hij is bereid de klappen op te vangen. ‘De Chinezen weten nu eenmaal waar ze ons het hardst kunnen raken.’ Het enige dat Davis niet weet, is hoe lang hij dit vol kan houden. ‘Eén slecht jaar gaat nog, twee wordt lastig. Langzaam komt de hele lokale economie hier diep in de problemen.’

Ontwrichting

Die lokale ontwrichting doet Davis nog het meest pijn. Heel Delaware heeft last van het geschil dat Trump en Xi Jinping uitvechten via handelstarieven. ‘Het liefst zie ik een wereld zonder heffingen. Wij telen voor de vrije markt, we kunnen de concurrentie aan. Het geld dat zo verdiend wordt, geven we hier uit. Die cyclus komt stil te liggen.’

Davis hoopt dat Washington en Peking tot een vergelijk komen, maar hij durft er niet op te rekenen. ‘Ik hoop dat er snel een handelsakkoord wordt gesloten dat eerlijk is voor beide partijen. Maar misschien wachten de Chinezen wel af of Trump herkozen wordt.

Vanuit Chinees perspectief is geduld misschien een strategische optie. Ook daar kennen ze de peilingen, zoals een recente van Purdue University waaruit blijkt dat het optimisme onder de boeren in de VS op het laagste punt zit sinds Trumps verkiezing in 2016. Ze weten ook dat ‘ruraal Amerika Trump het Witte Huis heeft ingekregen’, zoals Brett Davis het zegt. Trump heeft de stem van kiezers uit Ohio straks hard nodig. Het is de vraag hoe enthousiast ze blijven als hun inkomsten niet van de markt, maar uit de subsidiekraan komen.