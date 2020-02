De burgemeester die president van de VS wil worden

Pete Buttigieg op campagne in New Hampshire.

Het rampzalige verloop van de caucus in Iowa leverde wel een nieuwkomer op: Pete Buttigieg flirt met de overwinning en is op koers voor de nominatie als Democratische presidentskandidaat.

Voor de Democraten zijn de voorverkiezingen in Iowa op een regelrechte ramp uitgedraaid. Registratieproblemen stuurden de telling in de war. Nu de resultaten binnensijpelen, wordt steeds duidelijker dat het een nek-aan-nekrace was tussen senator Bernie Sanders (78) en Pete Buttigieg (38), d├ę verrassing van de caucus.

De politieke ervaring van Buttigieg bestaat uit het burgemeesterschap van South Bend, een stad van 110.000 inwoners in Indiana. 'Mayor Pete' heeft in de Democratische partij wel het etiket 'beloftevol', maar hij blijft een buitenstaander. In tegenstelling tot de links-populistische Sanders bewandelt hij de weg van de gematigdheid.

Mensen verenigen is zijn devies, hij wil een 'generationele verandering' op gang brengen. Buttigieg geldt als bijzonder intelligent en hij is ook de eerste presidentskandidaat die openlijk homo is.

Maltese vader

De dertiger is de zoon van een Maltese vader, die zijn jezuïetenopleiding stopzette om zijn geluk te beproeven in de VS, en een Amerikaanse moeder. Van kinds af is hij erg leergierig. Hij wint de John Kennedy-essayprijs in zijn laatste jaar van de middelbare school. Het essay gaat over een onafhankelijke senator uit Vermont: Bernie Sanders.

In Harvard studeert Buttigieg geschiedenis en literatuur. Zijn diploma haalt hij magna cum laude. Hij wint een beurs en zet zijn studies verder in de Engelse stad Oxford. Hij raakt steeds meer betrokken bij de Democratische partij. Hij werkt in 2004 mee aan de campagne van de Democratische presidentskandidaat John Kerry.

Legerdienst

In 2011 wint hij de burgemeestersverkiezingen in South Bend met 74 procent van de stemmen. In 2015 wordt hij herverkozen met 80 procent van de stemmen. Mayor Pete is een populaire burgervader. Hij komt wel in aanvaring met de lokale politie, maar probeert die controverse op te lossen via onderhandelingen. Door mobiliteits- en woonprojecten probeert hij de stad opnieuw tot een leefbaar geheel uit te bouwen.

Opmerkelijk is ook dat hij zijn burgemeesterschap tijdelijk stillegt om legerdienst te vervullen. Hij dient zeven maanden in Afghanistan, bij de inlichtingendienst die probeert de financiering van de taliban droog te leggen.

Hoewel hij 'maar' burgemeester van een stad in de Midwest is, doet Buttigieg van zich spreken. In 2014 stelt The Washington Post dat hij de 'beste burgemeester (is) die niemand niet kent'. Ook president Barack Obama heeft woorden van lof voor de jonge Buttigieg.

In 2019 stapt hij in de Democratische presidentsrace en geeft hij het burgemeesterschap op. Met zijn programma wil hij de Democratische partij opnieuw verenigen. Het opmerkelijke profiel van Buttigieg, getrouwd met een man en (gematigd) vooruitstrevend, past in het huidige politieke klimaat van de VS. Enerzijds omdat hun homohuwelijk stilaan aanvaard wordt in de VS. Maar ook omdat president Donald Trump alle politieke geplogenheden omvergekegeld heeft.

In dat klimaat is Buttigieg een conventionele politicus die bouwt op een programma dat misschien vooruitstrevend klinkt, maar wel in de lijn van de partij ligt.

Klimaatverandering

Buttigieg is begaan met de klimaatverandering en wil die aanpakken, net als hij aandringt op een uitgebreide gezondheidszorg en een doorgedreven wapencontrole. Het zijn allemaal politiek gevoelige punten, maar Buttgieg weet ze intelligent aan te brengen. De progressieve vleugel bekijkt hem met argwaan, maar gematigde Democratische en onafhankelijke kiezers worden wel gecharmeerd.