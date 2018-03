De duistere datagigant achter het Facebook-schandaal

Nu Palantir in het Cambridge Analytica-schandaal opduikt, zijn alle ogen gevestigd op het obscure Silicon Valley-bedrijf dat werd opgericht door de internetmiljardair Peter Thiel.

Toen klokkenluider Christopher Wylie deze week in het Britse parlement vertelde dat Cambridge Analytica hulp van het bedrijf Palantir had gekregen, keken weinig politici op. Ten onrechte, want het is vrij cruciale informatie in het dataschandaal. Een van de oprichters van Palantir is Peter Thiel, die als investeerder van het eerste uur in Facebooks raad van bestuur zetelt én zich al snel outte als sympathisant van Donald Trump. Als zijn bedrijf plots opduikt in een onderzoek naar de invloed van Facebook-data op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, gaan alarmbellen rinkelen.

De geruchten over een samenwerking tussen de bedrijven circuleren al een tijdje. In The Observer stond al dat werknemers van de twee in 2013 meetings hadden. Carole Cadwalladr, de journaliste die klokkenluider Wylie interviewde, beweert bovendien mailverkeer tussen Cambridge Analytica en Palantir te hebben gezien. De bedrijven hebben de geruchten altijd ontkend, al draaide Palantir woensdag uiteindelijk bij en zei het dat ‘hoogstens één werknemer op eigen houtje contact had met Cambridge Analytica’. Dat wordt tegengesproken door Wylie, die zegt dat het om meerdere personen gaat.

De werknemer op wie Palantir doelt, is Alfredas Chmieliauskas, die in de Londense afdeling van Palantir werkt. In mails die The New York Times kon inkijken, suggereert hij aan Cambridge Analytica dat het een quiz moet maken die zou toelaten data van nietsvermoedende Facebook-gebruikers te verzamelen.

Palantir is net als Cambridge Analytica een databedrijf, maar van een compleet andere schaal. Het bedrijf, dat volgend jaar naar de beurs wil gaan, is zo’n 20 miljard dollar waard. Daarmee is het samen met Airbnb en Uber een van de grootste niet-beursgenoteerde techbedrijven ter wereld. Het belangrijkste verschil met het kamerverhuurplatform en de alternatieve taxidienst is dat vrijwel niemand weet wat Palantir precies doet.

Sinds het in 2004 werd opgericht probeert Palantir, aldus de site van het bedrijf, ‘met goede data en de juiste technologie ernstige problemen op te lossen en de wereld ten goede te veranderen’.

Terrorisme is zo’n probleem. Palantir maakt zich hard dat het door het verzamelen van de juiste informatie aanslagen kan voorkomen en potentiële bedreigingen in kaart kan brengen. Dat doet het door gestructureerde data (tabellen, bijvoorbeeld) en ongestructureerde data samen te brengen in een overzichtelijke centrale database. Een bedrijfsvideo toont hoe Palantir op die manier de wapenhandel in het Midden-Oosten in kaart kon brengen.

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA was dan ook een van de eerste investeerders in het bedrijf, via zijn investeringsvehikel In-Q-Tel. De klantenlijst van Palantir is niet openbaar, maar vast staat dat er een verregaande samenwerking met de geheime dienst NSA was. In een interne video die in april 2017 lekte, meldde CEO Alex Karp dat die overeenkomst intussen is afgelopen.

Daarnaast werkt het bedrijf ook voor financiële instellingen en hedgefondsen. Toch heeft Palantir de voorbije jaren veel klanten verloren. Bedrijven als Coca-Cola, bijvoorbeeld, die soms tot meer dan 1 miljoen dollar per maand betaalden voor de diensten van Palantir.

De drankengigant zou volgens gelekte interne documenten ook problemen hebben gehad met de jeugdigheid van de werknemers bij het databedrijf. Zo krijgt iedere klant een codenaam (Coca-Cola werd bijvoorbeeld ‘Luda’ en Kimberly-Clark werd ‘Kimye’) terwijl vrijwel elke naam van Palantirs producten naar de fantasyboeken van Tolkien verwees. De bedrijfsnaam komt bijvoorbeeld van de Palantiri uit ‘Lord of the Rings’. Die stenen laten toe om vrijwel elke plek te bekijken.

Palantir kampte de voorbije jaren met een groot personeelsverloop en boekt stevige verliezen. Doordat vooral bedrijven in consumentengoederen het potentieel van Palantir niet zagen, ging het bedrijf zich volgens insiders de afgelopen jaren vooral toeleggen op (cyber)veiligheid.