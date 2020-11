De prioriteiten van Joe Biden: corona, corona en corona

Het coronavirus dendert in een razende vaart door de Verenigde Staten. Al de rest is bijzaak voor president-elect Joe Biden.

Nog 72 dagen moet Joe Biden wachten tot hij president is, maar zijn belangrijkste uitdaging is nu al duidelijk: het coronavirus weer onder de knoet krijgen. Dat is nog maar eens aan een beangstigende opmars bezig in de Verenigde Staten.

Terwijl alle ogen vorige week op het tellen van de stemmen van de presidentsverkiezingen gericht waren, bleef die andere telling steeds maar oplopen. Biden had nog maar net zijn overwinningstoespraak gegeven of het aantal officiële besmettingen in de VS rondde de kaap van 10 miljoen. Het laatste miljoen kwam er de voorbij tien dagen bij.

Met meer dan 100.000 nieuwe besmettingen per dag zijn de Verenigde Staten dagelijks goed voor een kwart van de nieuwe besmettingen wereldwijd. Ongeveer 1 op de 441 Amerikanen testte de voorbije week positief. In tegenstelling tot in de lente, toen bepaalde gebieden bijzonder zwaar getroffen werden, zit het virus nu overal, van afgelegen plekken tot dichtbevolkte steden. Deze week braken 28 staten records.

Ook de ziekenhuisopnames en sterfgevallen zitten stilaan in de lift. Meer dan 237.000 mensen stierven tot nu toe in de VS aan Covid-19. Het nationaal instituut voor volksgezondheid CDC schat dat daar de komende weken nog zo'n 250.000 kunnen bijkomen. Op plaatsen als El Paso in Texas staat de gezondheidszorg onder zware druk. En dan moet de winter nog beginnen.

Handdoek in de ring

De voorbije dagen formuleerde Biden al zijn prioriteiten voor de komende vier jaar - economisch herstel, raciale gelijkheid, klimaat - maar het voortdenderende virus maakt het zeker dat het de komende maanden maar over één iets zal gaan: corona. Biden bezwoer dit weekend dat hij vanaf dag één zijn plan om het virus aan te pakken ten uitvoer zal brengen. Op zijn overgangswebsite staat al een blauwdruk.

De Democraat wil onder meer werk maken van gratis coronatests voor elke Amerikaan, 100.000 extra mankrachten om de capaciteit in de zorg te versterken, een algemene mondmaskerplicht en voldoende medisch materiaal. Het is tijd om de Verenigde Staten te genezen, zei hij in zijn overwinningsspeech. 'Dit gaat niet om politiek, maar om het redden van levens.'

Om te verzekeren dat hij na 20 januari meteen uit de startblokken kan schieten, lanceert hij maandag een twaalfkoppige coronataskforce. Die moet een draaiboek voorbereiden dat meteen in werking kan treden. Biden zou aan drie vooraanstaande artsen gevraagd hebben het team te leiden, schrijven Amerikaanse media. Het zou gaan om de militair Vivek Murthy, voormalig algemeen geneesheer van de VS, en David Kessler, de voormalige topman van de FDA, de toezichthouder voor voedsel en geneesmiddelen. Daarnaast circuleert de naam van Marcella Nunez-Smith, een epidemiologe aan Yale.