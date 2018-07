'De wereld ziet graag dat wij goed met elkaar opschieten'

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin zijn in Helsinki begonnen aan hun eerste topontmoeting.

Met lichte vertraging - Poetin was iets te laat geland in Helsinki - gingen de gesprekken tussen Donald Trump en Vladimir Poetin maandag in de Finse hoofdstad van start.

Voor aanvang van de topontmoeting zei Trump: 'Ik denk echt dat de wereld wil zien dat we goed met elkaar opschieten. We zijn twee nucleaire grootmachten, we hebben 90 procent van de nucleaire wapens en dat is geen goede zaak, dat is een slechte zaak.'

'Het is tijd om te praten over onze relatie, en over de vele grensoverschrijdende problemen waarmee de wereld vandaag kampt', sprak Poetin voor de camera's.

'Amerikaanse dwaasheid'

Na die openingsverklaringen verdween de pers en begonnen Trump en Poetin aan een gesprek van anderhalf uur onder vier ogen. Nadien volgen een lunch en een gezamenlijke persconferentie. Een specifieke agenda voor de top was er niet, zeiden beide protagonisten. 'Ik vertrek zonder verwachtingen', zei Trump vooraf.

Aan het begin van de dag had Trump via zijn geliefkoosde communicatiekanaal Twitter al zijn gevoelens geventileerd, daarbij uithalend naar zijn voorgangers. Volgens de president ligt de schuld van de moeilijkheden tussen de VS en Rusland bij de VS. 'Onze relatie met Rusland is NOOIT erger geweest dankzij vele jaren van Amerikaanse dwaasheid en domheid en nu, de valse heksenjacht!'

Die heksenjacht verwijst naar het onderzoek naar de Russische bemoeienissen om de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 te manipuleren. Vrijdag nog beschuldigde de speciaal daarvoor aangestelde aanklager Robert Mueller twaalf Russische functionarissen ervan de tegenstanders van Trump (Hillary Clinton en de Democratische partij) te hebben gehackt.

Door medewerkers te manipuleren bemachtigden ze inloggegevens van e-mailaccounts van de Democraten, waardoor ze mailverkeer konden bespioneren en gevoeligen mails konden hacken. Democratische kopstukken riepen Trump meteen op om de top met Poetin af te blazen.

Vijand

Of Trump en Poetin hierover uitgebreid zullen praten, valt af te wachten. Geen van beiden noemde de kwestie aan het begin van de top als mogelijk gespreksonderwerp. Net zoals Trump doet Poetin de vermeende Russische desinformatiecampagne af als nonsens.

Het wordt ook uitkijken naar hoe beide leiders met elkaar zullen omgaan. De voorbije dagen viel op hoe Trump heel streng en wispelturig was tegenover traditionele Europese bondgenoten bij de NAVO en in de Britse hoofdstad Londen. Tegenover de Europese en Britse leiders haalde hij zwaar uit, om vervolgens weer met lof te zwaaien.