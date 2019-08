‘Dealmaker' Trump spuit mist over handelsconflict met China

In vier dagen zaaide Trump flink wat verwarring over de machtsstrijd met Peking.

Is het einde van de handelsoorlog tussen de VS en China dichterbij? Met die vraag bleven beleggers en politici gisteren achter na tegenstrijdige verklaringen van Donald Trump. Ook over handelsakkoorden met de Britten en Japan drapeerde de Amerikaanse president een gordijn van mist.

Als de grote handelsdealmaker. Zo zette Donald Trump zich de voorbije dagen in de marge van de G7-top in het Franse Biarritz in de markt. De Amerikaanse president spiegelde het Verenigd Koninkrijk niet alleen een ‘fantastisch akkoord’ voor zodra de scheiding van de Europese Unie dit najaar rond is. Hij kondigde ook aan dat de Amerikanen afgeklopt hebben op een pact met Japan. Ten slotte liet hij uitschijnen dat het einde van het conflict met China nooit zo dichtbij was.

Als een staatshoofd van een wereldmacht zulke positieve geluiden laat horen, is dat meestal aanleiding om een zucht van verlichting door de politieke, bedrijfs- en beleggerswereld te doen gaan. Zeker omdat de centraal bankiers uit alle hoeken van de wereld Trumps tactiek om de internationale handelsverhoudingen op te schudden afgelopen weekend nog als grootste economische bedreiging gebrandmerkt hadden.

Maar die wetmatigheid gaat niet op bij Trump. Sinds zijn aantreden in januari 2017 bewees de Amerikaanse president meermaals een vat vol tegenstrijdigheden en wispelturigheden te zijn. Dat bevestigde hij de voorbije dagen opnieuw met zijn verklaringen over de verschillende handelsdossiers. Niet het minst als het over het conflict met China gaat.

Verwarring zaaien

In vier dagen zaaide Trump flink wat verwarring over de machtsstrijd met Peking. Vrijdag ging hij op Twitter frontaal in de aanval. Als reactie op Chinese represaillemaatregelen vuurde de Amerikaanse president een nieuwe ronde invoertarieven op de Aziatische reus af. De Chinese leider Xi Jinping bestempelde hij als een vijand. En Amerikaanse bedrijven beval hij China de rug toe te keren en hun productie terug te halen naar de VS.

Sinds Trump zijn offensief tegen China’s ‘oneerlijke handelspraktijken’ anderhalf jaar geleden lanceerde, blies hij geregeld warm en koud over het verloop van de bilaterale onderhandelingen.

Een dag later maakte de bewoner van het Witte Huis zich sterk die exodus via een Amerikaanse wet uit 1977 te kunnen afdwingen, ook al betwisten handelsexperts dat. Zondag stuurde een van Trumps topadviseurs de communicatie bij. ‘Van een presidentieel bevel om China te verlaten is geen sprake’, zei Larry Kudlow. Ook een woordvoerder van het Witte Huis greep diezelfde dag in om uitspraken van de president te corrigeren. ‘Als Trump van één ding spijt heeft, dan is het dat hij de invoertarieven op Chinese producten niet nog meer heeft opgetrokken’, klonk het. Enkele uren eerder had de miljardair zelf verklaard ‘weleens te twijfelen of hij de tarievenoorlog’ had moeten ontketenen.

De verwarring nam gisteren nog toe. ‘Chinese onderhandelaars hebben afgelopen nacht telefonisch contact met ons opgenomen. Ze stelden ons voor weer om de tafel te gaan zitten. Dus gaan we dat doen. We hebben er nooit zo goed voor gestaan tijdens de onderhandelingen. De Chinezen begrijpen hoe het eraan toegaat in het leven. Daarom is Xi Jinping zo’n fantastische leider en is China zo’n fantastisch land’, stelde Trump in Biarritz.

Warm en koud

De uitspraken leidden even tot euforie op de financiële markten. Maar al snel belandde iedereen weer met de voeten op de grond, want het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet weten ‘niet op de hoogte te zijn’ van een telefonisch onderhoud met Washington. Ook de Chinese krant Global Times, een van de spreekbuizen van de regering in Peking, berichtte dat ‘de Chinese en Amerikaanse onderhandelaars de voorbije dagen niet met elkaar overlegd hadden via de telefoon’. Zelfs de Amerikaanse minister van Financiën zaaide twijfel over Trumps opmerking. ‘De gesprekken gaan over en weer. Laten we het daarop houden’, zei Steven Mnuchin.

Sinds Trump zijn offensief tegen China’s ‘oneerlijke handelspraktijken’ anderhalf jaar geleden lanceerde, blies hij geregeld warm en koud over het verloop van de bilaterale onderhandelingen. Meer dan eens maakte hij zich de ene dag sterk dat ‘een deal binnen handbereik’ lag. Om even later in een Twitter-tirade een nieuw salvo douaneheffingen af te vuren op Peking.

In dit klimaat kunnen Amerikaanse ondernemingen geen plannen voor de toekomst maken. David French topman Amerikaanse organisatie van retailers

Dan lijkt de Chinese communicatie gestroomlijnder te verlopen. Dag in dag uit herhalen woordvoerders van de regering ‘bereid te zijn in alle kalmte via overleg naar een oplossing te zoeken’. ‘We zijn tegen een escalatie van de handelsoorlog want dat is niet in het belang van China, de VS of de wereld’, klonk het gisteren. Tegelijk schermen de Chinezen geregeld met ‘represaillemaatregelen’ als de VS het conflict verder op de spits drijven.

Het onvoorspelbare verloop van de machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en China maakt niet alleen beleggers maar ook bedrijfsleiders bloednerveus. ‘In dit klimaat kunnen ondernemingen geen plannen maken voor de toekomst. De aanpak van de regering werkt duidelijk niet. Amerikaanse bedrijven en consumenten meer belasten is niet de oplossing’, zei David French, een topman van de Amerikaanse organisatie van retailers. Ook de Amerikaanse landbouwgemeenschap staat aan de klaagmuur. Zij beleeft door het conflict de grootste crisis in decennia.

Pact met Japan

Mogelijk biedt een handelspact tussen de VS en Japan die boeren weldra wat respijt. ‘Het principeakkoord is rond. De deal effent niet alleen de weg voor meer Amerikaanse export naar Japan. Tokio verbindt zich er ook toe aanzienlijke hoeveelheden van onze landbouwproducten in te voeren’, zei Trump in Biarritz.

De Japanse premier Shinzo Abe waarschuwde evenwel voor overdreven optimisme. ‘Over landbouw en digitale handel zijn we het eens. Maar er ligt nog werk op de plank.’ Tokio wil vooral garanties dat Trump de invoertarieven voor Japanse auto’s onveranderd laat. Die zijn er voorlopig niet. ‘Op dit moment broed ik niet op hogere invoertarieven voor Japanse auto’s en auto-onderdelen, maar dat zou ik op een later tijdstip wel kunnen doen’, zei Trump.

Beurzen speelbal van handelsoorlog De handelsoorlog tussen de VS en China heeft gisteren opnieuw de stemming op de aandelenmarkten bepaald. De Europese beurzen openden lager omdat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag nabeurs extra importtaksen op Chinese producten aankondigde. Ze maakten dat verlies later helemaal goed, omdat China en de VS lieten weten dat ze blijven streven naar een akkoord. De Europese beurzen sloten gemiddeld 0,4 procent hoger. Ook de Dow Jones en het termijncontract dat de stand van de Dow Jones voorspelt, veerden op.