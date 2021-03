Deb Haaland geeft Native Americans eindelijk politieke stem

Als minister van Binnenlandse Zaken moet Deb Haaland het deplorabele lot van haar Native Americans verbeteren. En de groene ambities van Joe Biden helpen te realiseren.

In de Amerikaanse Senaat is Deb Haaland bekrachtigd als minister van Binnenlandse Zaken. Voor het eerst in 's lands 232-jarige presidentiële geschiedenis krijgen de Native Americans, die zeker 10.000 jaar geleden neerstreken in wat nu de Verenigde Staten heet, zo een ministerpost. Zelfs in de regering van Joe Biden, waar veel departementen raciale en genderbarrières slopen, geldt Haalands benoeming als veruit de gewichtigste rechtzetting van een historische anomalie.

De 60-jarige Democrate behoort via haar moeder tot de Laguna Pueblo, een van de 574 erkende inheemse stammen in de VS. Haar vader had Noorse roots - wat verklaart waarom ze een familienaam deelt met het voetballende wonderkind Erling Haaland. Beide ouders waren militairen. Haalands eigen beroepsleven was een jarenlange overlevingsstrijd.

Als alleenstaande moeder werkte ze als taartenbakker en salsamaker om de rekeningen te betalen, al moest ze vaak een beroep doen op voedselbonnen. Vrienden boden haar en haar dochter Somáh meermaals onderdak. Niettemin haalde ze op haar 46ste nog een rechtendiploma. En klom ze in de grensstaat New Mexico de politieke ladder op. In 2018 werd ze de eerste Native American in het Huis van Afgevaardigden in Washington.

Haalands moeizame opmars weerspiegelt hoe de VS nog altijd worstelen met raciale ongelijkheid en hun dubbele 'erfzonde' van landjepik en slavernij. De economische discrepanties tussen blanken, Afro-Amerikanen en latino's blijven groot, en de Native Americans hinken nog veel verder achterop. Hun werkloosheidsgraad ligt ruim dubbel zo hoog als het nationale gemiddelde, dat door de coronacrisis nog toenam. Hun mediaaninkomen ligt 40 procent onder dat van blanke landgenoten. Ruim een kwart leeft onder de armoedegrens.

Dat vertaalt zich in grote fysieke en mentale gezondheidsproblemen. Drank- en drugsmisbruik zijn legio in de indianenreservaten, de zelfmoordcijfers zijn veruit de hoogste van het land. Corona was ook hier allesbehalve de 'grote gelijkmaker'. Native Americans sterven 2,4 maal vaker aan de longziekte dan blanken.

Als minister van Binnenlandse Zaken wordt Haaland ook bevoegd voor het Bureau of Indian Affairs, waardoor ze het lot van de 1,9 miljoen Native Americans kan verbeteren. Tegelijk krijgt ze een cruciale rol in de groene reconversie die Biden in de VS wil realiseren. Binnenlandse Zaken beheert 500 miljoen hectare federale grond en nationale parken. Onder Haaland zal het departement een U-bocht maken.

Haar Republikeinse voorgangers onder president Donald Trump, onder wie een gewezen olielobbyist, zetten een bonanza aan milieuderegulering in de steigers. Talloze licenties voor olie- en gasexploraties in beschermde gebieden werden uitgedeeld. Haaland en Biden ambiëren een verbod op nieuwe boringen. Windparken en zonnepanelen zouden massaal uitgerold worden op federale bodem.