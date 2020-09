Deep South vindt geen namen meer voor stormen...

Orkaan Sally kwam woensdag aan land in de gemeente Gulf Shores in de staat Alabama, waar tot 76 centimeter regenval verwacht wordt.

Terwijl de Amerikaanse westkust brandt, worstelt het zuiden met een van de actiefste stormseizoenen ooit. Orkaan Sally is bovendien zwanger van enorm veel regen.

Met snelheden tot 165 kilometer per uur is Sally, een orkaan van categorie 2, woensdag aan land gekomen in de zuidelijke Amerikaanse staat Alabama. Niet zozeer haar kracht wordt gevreesd, wel de extreme regenval met hoeveelheden tot 76 centimeter. Omdat Sally de zeespiegel in de Golf van Mexico ruim 2 meter doet stijgen, dreigen ook enorme vloedgolven. Die combinatie kan de komende dagen ook in Mississippi, Florida, Georgia en het westen van South en North Carolina tot zware overstromingen leiden.

Schermvullende weergave Sally bereikte snelheden tot 165 kilometer per uur. ©AFP

'Ik ben me er erg van bewust dat zij die aan de Golf wonen veel te bekend zijn met de wraak van Moeder Natuur', zei Kay Ivey, de gouverneur van Alabama. 'We hopen en bidden dat Sally niet opnieuw hartverscheurende pijn zal meebrengen, maar ze is allerminst te onderschatten.'

Intenser en natter

Het zuidoosten van de Verenigde Staten krijgt elk jaar af te rekenen met het stormseizoen in de Atlantische Oceaan. Door de klimaatverandering worden die stormen wel steeds intenser en natter. Omdat de temperatuur van het zee-oppervlak stijgt, verdampt er meer water. De kern van tropische cyclonen beweegt ook steeds trager - Sally beweegt zich met amper 3 kilometer per uur vooruit - waardoor ze boven zee nog meer water opnemen en dat boven land nog massaler op dezelfde plaats uitstorten. Omdat de zeespiegel de voorbije eeuw 1 centimeter steeg, worden de vloedgolven ook hoger.

Anno 2020 vallen de intensiteit, duur en schade van de stormen nog best mee. Hun frequentie daarentegen is uitzonderlijk. Sally is al storm nummer 18 dit jaar, terwijl opvolgers Teddy en Vicky vorm beginnen te krijgen. Met 20 stormen, waarvan 8 orkanen is 2020 goed op weg het meest actieve stormseizoen in de Amerikaanse geschiedenis te worden.

Meteorologen hebben zelfs nog maar één naam over, Wilfred - de letters Q, U, X, Y en Z gebruiken ze niet. Daarna wordt overgeschakeld op de letters van het Griekse alfabet - alfa, beta, gamma, enzovoort. Dat gebeurde nog maar een keer sinds 1851. In 2005 waren er 28 stormen, waaronder orkaan Katrina, die New Orleans verwoestte, maar het seizoen loopt nog tot eind november.

Schermvullende weergave Met al 20 stormen aan de Amerikaanse zuidkust lijkt 2020 het record van 2005 te overtreffen. ©Mediafin

240 kilometer per uur

Zeven van de tien meest actieve stormseizoenen werden de voorbije kwarteeuw genoteerd. Ze beginnen ook steeds vroeger. Officieel geldt 1 juni als de start, maar dit jaar waren dan al Arthur en Bertha gepasseerd. Het is het zesde jaar op rij dat het begint te stormen voor het seizoen begonnen is, een record. Liefst 17 van de 20 stormen vielen dit jaar ook op de vroegste datum ooit volgens hun beginletter. De zwaarste tot dusver was Laura, die eind augustus met snelheden tot 240 kilometer per uur - ook al een lokaal record - aan land kwam in Louisiana.