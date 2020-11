Delta Airlines vliegt rond Trump-tarieven

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta Airlines ontwijkt voor miljoenen dollars aan invoertarieven door Airbus-vliegtuigen niet in de Verenigde Staten te houden.

Sinds de Amerikaanse president Donald Trump in oktober vorig jaar nieuwe heffingen op Airbus-vliegtuigen liet ingaan, heeft de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij Delta Airlines zeven van de toestellen gekocht. Maar in plaats van ze naar de VS te vliegen zoals vroeger, houdt Delta ze even in het buitenland.

Een A321 die werd gebouwd in het Duitse Hamburg werd daarom eerst naar El Salvador gevlogen, waar Delta een centrale hub voor onderhoud heeft. Het toestel vloeg toen naar Canada en ging daarna terug naar Mexico. Tijdens de piek van de coronalockdown bleef het daar geparkeerd staan.

Twee andere toestellen, gebouwd in het Franse Toulouse, werden eerst naar Amsterdam en Japan gestuurd. Twee A350's die in september werden geleverd, vliegen tussen Detroit, Atlanta, Amsterdam, Parijs en Seoul.

Nieuwe vliegtuigen

De reden ligt in de Amerikaanse definitie van import. Het moet daarbij gaan om de invoer vanuit het buitenland van een 'nieuw vliegtuig'. Dat laatste is een toestel dat alleen nog maar gevlogen heeft in testvluchten en voor de oplevering. Als het vliegtuig eerst internationaal vliegt en dan pas de VS aandoet, spreekt de Amerikaanse wet niet langer van import en dan zijn ook de Trump-tarieven niet van toepassing.

'We hebben de beslissing genomen om geen nieuwe vliegtuigen te importeren vanuit Europa zolang de tarieven gelden', zegt Delta aan het persagentschap Bloomberg. 'Daarom kiezen we ervoor de nieuwe vliegtuigen voor onze internationale diensten te gebruiken, waarvoor geen import nodig is.'

Volgens berekeningen van Bloomberg levert de beslissing het bedrijf 270 miljoen dollar op. Delta zegt dat de ontwijking nodig is om op een gelijk speelveld te kunnen concurreren met andere luchtvaartmaatschappijen die op internationale lijnen vliegen.

Boeing vs Airbus

De Verenigde Staten en de Europese Unie vechten al decennia een handelsconflict uit over vliegtuigen. De VS krijgt het verwijt Boeing te veel staatssteun te geven, terwijl de EU het verwijt krijgt hetzelfde te doen met Airbus. De Wereldhandelsorganisatie veroordeelde beide al.

Trump lanceerde op basis van die WHO-beslissing straftarieven op Europese producten zoals Franse wijn en Schotse whisky. Maar ook op de Airbustoestellen zelf voerde hij een heffing van 10 procent in, die later werd opgetrokken naar 15 procent.

