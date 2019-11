Democraat O'Rourke staakt strijd om presidentschap VS

'Ik zal mijn land niet dienen als presidentskandidaat. Het is in het belang van iedereen die bij deze campagne betrokken is dat ik dat nu erken. Het is ook in het belang van de Democratische partij nu we ons rond een kandidaat proberen te verenigen. En het is ook in het belang van het land', schreef de charismatische Texaan vrijdagavond op Twitter.