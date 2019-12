Democraten beschuldigen Trump formeel van machtsmisbruik

De Democraten hebben dinsdag hun formele aanklachten tegen president Donald Trump geformuleerd. Het is pas de derde keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat zoiets gebeurt.

Machtsmisbruik en de belemmering van het Congres. Daar beschuldigen de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden president Donald Trump officieel van. Na twee maanden onderzoek hebben ze de formele aanklachten - de zogenaamde articles of impeachment - dinsdag bekendgemaakt. 'Niemand, ook de president niet, staat boven de wet', zei Jerry Nadler, voorzitter van de commissie voor Justitie, tijdens een persconferentie.

De president zou zijn presidentiële bevoegdheden hebben misbruikt om Oekraïne onder druk te zetten voor zijn eigen politieke gewin. Daarna zou hij het onderzoek van het Congres hebben tegengewerkt. Dat gedrag rechtvaardigt volgens de Democraten de afzetting van Trump.

Rapport van 300 pagina's

De afzettingsprocedure bereikt zo een point of no return. De voorbije twee maanden verhoorde de Commissie voor Inlichtingendiensten van het Huis van Afgevaardigden tal van getuigen, zowel achter gesloten deuren als in publieke hoorzittingen. Haar bevindingen schreef ze neer in een rapport van 300 pagina's, dat ze vorige week aan de Commissie voor Justitie overmaakte.

Centraal in het rapport staat het telefoontje tussen Trump en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky van 25 juli, waarover een klokkenluider aan de alarmbel trok. Volgens personen die bij het gesprek aanwezig waren, zette Trump Zelensky onder druk om belastend materiaal te vinden over Joe Biden, de grote kanshebber om de Democratische nominatie voor de presidentsverkiezingen van 2020 binnen te slepen.

Stemming

De president vroeg hem een corruptieonderzoek te beginnen naar Burisma, een Oekraïens energiebedrijf, waar Bidens zoon Hunter een tijd in de raad van bestuur zetelde. In ruil zou hij hem een mediageniek bezoek aan het Witte Huis beloofd hebben en de vrijgave van 400 miljoen dollar aan militaire hulp. Vlak voor het gesprek had Trump die hulp, die voor Oekraïne cruciaal is om zich tegen Rusland te verdedigen, tijdelijk bevroren.