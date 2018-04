Democraten dienen klacht in tegen Rusland, WikiLeaks en Trump-campagne

De klacht is onder meer gericht tegen de campagne van president Donald Trump, Rusland, WikiLeaks-oprichter Julian Assange, Trump-vertrouweling Roger Stone, voormalig campagnevoorzitter Paul Manafort, voormalig adviseur George Papadopoulos en verschillende topadviseurs die aanwezig waren bij de inmiddels beruchte vergadering in de Trump Tower tussen onder meer Donald Trump Jr., Jared Kushner en Paul Manafort, met verschillende Russische vertegenwoordigers.

De 66-pagina tellende klacht werd vrijdag ingediend bij de federale rechtbank in Manhattan. In het document wordt uit de doeken gedaan hoe de Trumps volgens de Democraten via hun familiebedrijf op een goed blaadje kwamen te staan bij Rusland, en dat Rusland daarop in de aanloop naar de verkiezingen met Trump-adviseurs samenwerkte om de buit van de cyberaanval op de DNC naar buiten te brengen.