Democraten dreigen Brexitvrijage Johnson en Trump te dwarsbomen

Als de brexit het Noord-Ierse vredesakkoord in gevaar brengt, mag de Britse premier Boris Johnson zijn gedroomde handelsdeal met de VS vergeten. Dat laat de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, verstaan.

Om Londen in zo'n scenario te ondersteunen, stelde Bolton een aantal snelle handelsdeals per sector in het vooruitzicht.

‘Indien de brexit het Goedevrijdagakkoord ondermijnt, bestaat er geen enkele kans dat een Brits-Amerikaans vrijhandelsakkoord wordt goedgekeurd in het Congres’, stelde Pelosi woensdag in een mededeling. Ze verwijst daarmee naar het in 1998 vredesakkoord voor Noord-Ierland, dat onder meer inhoudt dat er nooit nog een ‘harde grens’ mag komen tussen de Ierse Republiek en Noord-Ierland. Die garantie komt echter in gevaar indien het VK zonder deal uit de EU stapt.