Democraten duwen op resetknop in presidentsrace

Voor de Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden is de inzet van de Democratische voorverkiezingen van dinsdag groot, na het teleurstellende resultaat in Iowa.

Het Amerikaanse electorale circus houdt dinsdag halt in New Hampshire. Voor de Democraten staat veel op het spel na het organisatorische fiasco in Iowa. Een nieuwe miskleun is uit den boze. Ook voor ex-vicepresident Joe Biden is de inzet groot.

In de zoektocht naar hun ideale presidentskandidaat doen de Democraten dinsdag New Hampshire aan. In de op vier na kleinste staat in het noordoosten van het land zijn amper 24 van de zowat 4.000 'gebonden' afgevaardigden te verdienen voor de Democratische Conventie in juli, waar de partij de uitdager van Donald Trump officieel op het schild hijst.

Toch zijn alle schijnwerpers meer dan ooit op deze voorverkiezing gericht. De Democraten krijgen de kans de resetknop in de presidentsrace in te duwen na het organisatorische debacle in Iowa vorige week maandag. Door een technisch euvel nam de telling van de resultaten daar dagen in beslag.

De millimeterspurt tussen de jongste en de oudste kandidaat, Pete Buttigieg (38) en Bernie Sanders (78), was zo spannend dat nog altijd gekissebist wordt over het eindresultaat. Nieuwe blunders zijn dus uit den boze voor de Democraten als ze Trump niet nog extra munitie willen bezorgen in zijn herverkiezingsrace.

Joe Biden

Behalve voor de partij staat ook voor enkele kandidaten veel op het spel in New Hampshire. Niet het minst voor Joe Biden. De oud-vicepresident van Barack Obama voert in de nationale peilingen nog altijd het Democratische peloton aan. Maar met een vierde plek eindigde de strijd in Iowa voor hem in een desillusie.

'De kiezers in Iowa trakteerden me op een stomp in de maag', erkende de 77-jarige politicus afgelopen weekend. 'En de kans is groot dat ik in New Hamsphire weer een tik krijg', leert een blik op de plaatselijke peilingen hem. Die voorspellen een nieuw duel tussen Sanders en Buttigieg. Biden knokt met Elizabeth Warren en Amy Klobuchar voor de derde stek.

In een poging het momentum niet helemaal kwijt te spelen lijkt Biden zijn strategie wat bij te sturen. Een week geleden luidde het nog stellig dat 'enkel het resultaat op lange termijn' van tel is. Maar het voorbije weekend ging hij toch stevig in de aanval. Vooral Buttigieg loopt in zijn vizier.

In een onlinevideo drijft het campagneteam van Obama's ex-vicepresident de spot met de oud-burgemeester van South Bend. 'Wat heeft hij bereikt? Hij liet kleurrijke verlichting plaatsen onder bruggen in parken in South Bend en stelde regels op voor scanners voor chips voor dieren', luidt het, terwijl de kiezer er tegelijk aan herinnerd wordt dat Biden de nucleaire deal met Iran onderhandelde op het internationale toneel.

Barack Obama

Buttigieg lijkt niet onder de indruk. 'Washington heeft net nood aan nieuw bloed', repliceerde hij. Hij merkte terloops op dat Obama bij zijn gooi naar het presidentschap in 2008 evenmin kon bogen op ruime nationale, laat staan internationale, politieke ervaring.

Dat Biden zijn pijlen niet richt op de linkse Sanders maar met Buttigieg in de clinch gaat, is geen verrassing. Beiden hanteren een gematigd discours en pogen ook onafhankelijke en Republikeinse kiezers te paaien.