Democraten halen eerste zetel binnen in cruciale Senaatsrace

De Democraat Raphael Warnock heeft de eerste van twee felbevochten Senaatszitjes in de staat Georgia gewonnen, die zullen beslissen hoeveel macht president elect Joe Biden straks krijgt.

Met zowat 97 procent van de stemmen geteld roepen het persagentschap AP en The New York Times de Democraat Raphael Warnock uit als winnaar van de eerste Senaatsrace in de staat Georgia. Hij haalde bijna 40.000 stemmen meer dan de uittredendende Republikeinse interim-senatrice, Kelly Loeffler.

Warnock wordt de eerste Democratische senator uit de conservatieve zuidelijke staat sinds 2005, en de allereerste Afro-Amerikaan bovendien. Hij is al jaren de dominee van de historische Ebenezer Baptist Church in Atlanta, waar ooit burgerrechtlegende Martin Luther King predikte.

Joe Biden

De Democraten halen zo een stevige slag thuis, maar de strijd is nog niet gestreden. De tweede senaatsrace in Georgia is voorlopig nog 'too close to call', al ziet het er ook hier goed uit voor de partij van president elect Joe Biden. Met 98 procent van de stemmen geteld telt Democraat Jon Ossoff een voorsprong van een kleine 10.000 stemmen op de zetelende Republikeinse senator, David Perdue. De resterende stemmen komen bovendien vooral uit districten waar Ossoff sterker staat.

Voor de slagkracht van Biden is het bijzonder belangrijk dat de Democraten beide zetels winnen. De Republikeinen zijn al zeker van 50 zitjes in Washington, de Democraten hebben er 48. Winnen Warnock én Ossoff in Georgia, komt het totaal gelijk. En dan krijgt Bidens vicepresident Kamala Harris als senaatsvoorzitter de 101ste en doorslaggevende stem. Gebeurt dat niet, wacht Biden de komende jaren zware Republikeinse obstructie en wordt het uiterst moeilijk zijn agenda uit te voeren.

De definitieve uitslag wordt pas woensdagavond verwacht. Bovendien wordt het uitkijken of in beide races de winnaar een voorsprong van 1 procentpunt haalt. Is dat niet het geval, dan schrijft de lokale kieswet een hertelling van de stemmen voor.

Illegaal en ongeldig

Het immense nationale belang van de runoffs in Georgia weerspiegelde zich in de recordfondsen die er uitgegeven werden. De vier kandidaten haalden samen in twee maanden 342 miljoen dollar op, externe campagnecomités nog eens zeker 100 miljoen. Biden en Harris zakten de voorbije dagen af naar de staat, net als Republikeins president Donald Trump.

Georgia geldt traditioneel als een conservatieve staat, waar de jongste decennia de Republikeinen steeds meer macht kregen. In november versloeg Biden er echter Trump met een kleine 12.000 stemmen. Sindsdien fulmineert Trump dat Biden alleen met fraude won in Georgia en andere strijdstaten, en dit weekend noemde hij zelfs de senaatsraces 'illegaal en ongeldig'. De twee Republikeinse kandidaten toonden zich zeer loyale Trump-adepten, zijn massale achterban ter wille. Ook zij weigeren Bidens zege te erkennen.