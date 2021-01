Democraten krijgen controle over Senaat

De Democratische kandidaten Jon Ossoff en Raphael Warnock sleepten de twee senaatszetels in Georgia in de wacht, waardoor hun partij de controle grijpt over de Senaat.

In de Verenigde Staten hebben de Democraten de volgende twee jaar de controle over het Huis van Afgevaardigden én de Senaat. De partij van president-elect Joe Biden sleepte de twee resterende senaatszitjes in de staat Georgia in de wacht.

In de Verenigde Staten volgden de nieuwsfeiten zich woensdagavond in sneltreinvaart op. Terwijl het land nog aan het bekomen was van de bestorming van het parlement door aanhangers van president Donald Trump, sijpelde het resultaat binnen van de laatste twee senaatsraces in de zuidelijke staat Georgia.

De uitkomst is een opsteker voor president in spe Joe Biden. In beide duels trokken zijn partijgenoten aan het langste eind, maakten Amerikaanse media woensdagavond bekend. In nek-aan-nekraces vloerden de Democraten Raphael Warnock en Jon Ossoff hun Republikeinse rivalen Kelly Loeffler en David Perdue.

Ze zeiden ons dat we deze verkiezing niet konden winnen. Maar vandaag hebben we bewezen dat met hoop, hard werken en met de steun van het volk alles mogelijk is. Raphael Warnock Democratische senator Georgia

De uitslag van de 'run-offs' was cruciaal voor Biden. Gingen de Republikeinen met de winst aan de haal, dan hadden zij een meerderheid in de senaat en konden ze de nieuwe president vleugellam maken. Maar als de Democratische kandidaten aan het langste eind trokken, klokten beide partijen af op 50 zitjes en brengt de Democratische vicepresidente Kamala Harris de beslissende stem uit.

Het wordt dus het tweede scenario. Daardoor heeft de partij van de 46ste president van de Verenigde Staten alvast de volgende twee jaar de controle over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Republikeins bastion

Warnock wordt de eerste Afro-Amerikaan die het tot senator voor Georgia schopt terwijl Ossoff de eerste joodse senator voor de zuidelijke staat is. Met zijn 33 lentes is hij meteen ook het jongste lid van die kamer van het Congres sinds Joe Biden in 1972.

'Ze zeiden ons dat we deze verkiezing niet konden winnen. Maar vandaag hebben we bewezen dat met hoop, hard werken en met de steun van het volk alles mogelijk is', stelde Warnock in een onlineboodschap.