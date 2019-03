Democraten laten onderzoek tegen Trump niet los

De Democraten bijten zich vast in president Donald Trump, ook al pleit speciaal aanklager Robert Mueller de Amerikaanse president vrij van samenzwering met Rusland.

‘Volledig en totaal vrijgepleit’, twitterde Trump nadat zijn minister van Justitie William Barr een samenvatting had vrijgegeven van het eindverslag van Robert Mueller. De speciale aanklager onderzocht de afgelopen twee jaar of Trump en diens campagneteam onder een hoedje hadden gespeeld met Rusland. Mueller concludeerde dat er geen bewijzen zijn voor samenzwering met het Kremlin.

Het rapport dat vrijdagavond op Barrs bureau was beland, betekende een opluchting voor Trump, wiens presidentschap steeds was overschaduwd door geruchten dat hij zou hebben samengespannen met Rusland. ‘Dit was een illegale aanval die mislukte’, zei Trump triomfantelijk over het onderzoek dat hij herhaaldelijk een ‘heksenjacht’ noemde. Ongetwijfeld zet hij de ‘vrijspraak’ in om in 2020 een tweede ambtstermijn binnen te halen.

Toch betekent de publicatie van het rapport niet dat het stof snel zal gaan liggen. Voor alle duidelijkheid: wat er precies in het document staat, is niet geweten. Voorlopig heeft alleen Barr inzage gekregen in de eindconclusies van het onderzoek. En het is aan hem om te bepalen hoeveel van de inhoud wordt vrijgegeven. In zijn samenvatting gaf de minister al aan dat hij niet meteen van plan is het volledige rapport openbaar te maken.

Belemmering rechtsgang

Daarmee dreigt Barr de controverse in stand te houden. Want ondanks Trumps gejubel blijft de vraag of de president de rechtsgang belemmerde, bijvoorbeeld toen hij in mei 2017 James Comey ontsloeg als FBI-baas. Trump deed dat om verlost te zijn ‘van dat Rusland-ding’. Barr geeft aan ‘dat dit onderzoek niet tot de slotsom komt dat de president een misdrijf heeft begaan’, maar voegt daar aan toe dat ‘het hem ook niet vrijpleit’.

Het draait allemaal om transparantie. Jerrold Nadler Democratische voorzitter Justitie-commissie

De Democratische oppositie is vastbesloten zich vast te bijten in het dossier en eist dat Barr het hele rapport openbaar maakt. ‘Het draait allemaal om transparantie’, zei Jerrold Nadler, de voorzitter van de commissie-Justitie van het Huis van Afgevaardigden. De Democraten hebben in het Congres een reeks onderzoeken tegen de president geopend en hebben tientallen medewerkers van Trump, onder wie familieleden, opgeroepen voor verhoor.

Aversie voor Trump

Voor de Democraten is het een lastige zaak. Als ze het gaspedaal diep indrukken, riskeren ze een deel van de kiezers af te stoten die de controverse beu zijn. Bovendien dreigen ze zo veel energie te verspillen aan hun aversie voor Trump dat politieke thema’s zoals gezondheidszorg en economie ondergesneeuwd raken. De parlementsverkiezingen van afgelopen november bewezen al dat de Democraten net daarmee kunnen scoren.