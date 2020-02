Democraten nemen Bloomberg op de korrel in tv-debat

In het tv-debat tussen de presidentskandidaten voor de Democratische partij moest vooral Michael Bloomberg het ontgelden. Hij nam voor het eerst publiekelijk de handschoen op.

Het debat tussen Bloomberg en zijn concurrenten vond woensdagavond plaats in Las Vegas, in de staat Nevada. De ex-burgemeester van New York maakte er voor het eerst zijn opwachting. De andere presidentskandidaten hadden veel van hun kritiek voor Bloomberg opgespaard voor het debat, leek het.

Elizabeth Warren stak meteen van wal door te wijzen op de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan Bloombergs adres. 'Nee, ik heb het niet over Donald Trump, maar over Michael Bloomberg', zei ze. Bloomberg sloot geheimhoudingsverklaringen met enkele vrouwen in die zaken. Het niet willen vrijgeven van die verklaring wordt hem aangewreven.

Miljardairsstatus

Bloombergs rivalen wierpen hem ook zijn miljardairsstatus voor de voeten. 'We hebben geen nog rijkere man in het Witte Huis nodig', stelde Amy Klobuchar. 'We hebben een kandidaat met onwrikbare waarden nodig', voegde Warren daaraan toe.

We hebben geen nog rijkere man nodig in het Witte Huis. Amy Klobuchar Democratisch presidentskandidaat

In het verlengde daarvan verweten de kandidaten, en vooral Bernie Sanders, de oprichter van het financiƫledienstenbedrijf Bloomberg dat hij zijn belastingaangifte niet openbaar heeft gemaakt en dat hij de Democratische nominatie probeert te kopen door zijn fortuin te steken in een uitgebreide reclamecampagne.

Ook zijn falende 'stop and frisk'-beleid als burgemeester van New York kwam ter sprake. Dat zou de basis hebben gevormd voor racistische tussenkomsten van de politie, zeggen de andere kandidaten. Bloomberg trachtte de kritiek te pareren door toe te geven dat 'stop and frisk' tot zijn grote schaamte inderdaad uit de hand gelopen was, maar dat hij de eerste was om in te grijpen.

Hij benadrukte ook dat 70 procent van de mensen in zijn bedrijven vrouwen zijn, die veel verantwoordelijkheid dragen en evenveel betaald krijgen als mannen. Volgens Bloomberg is hij de enige Democratische kandidaat die een kans maakt om Donald Trump te verslaan in november.

Ziekteverzekering

De andere kandidaten vielen elkaar ook onderling aan. Vooral Bernie Sanders, die op kop staat in de peilingen, kreeg kritiek te verduren. Zijn plannen voor een ziekteverzekering voor alle Amerikanen zijn onbetaalbaar en zullen nooit door het Congres geraken, klonk het. Pete Buttigieg verweet Sanders zelfs dat hij met zijn radicale ideeƫn de Democratische partij wil vernietigen.

Ik maak de grootste kans om Donald Trump in november te verslaan. Michael Bloomberg Democratisch presidentskandidaat