Democraten rekenen niet op Republikeinse steun voor nieuw stimulusplan

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat, hebben alles in stelling gebracht om het ambitieuze relanceplan van president Joe Biden door het Congres te duwen. Ze gaan niet uit van Republikeinse steun.

In de Senaat was er maandagavond Amerikaanse tijd overleg met een tiental Republikeinse senatoren. Die legden een stimulusplan van 618 miljard dollar voor. Maar Biden wil 1.900 miljard dollar uittrekken om de coronacrisis aan te pakken en de economie uit het slop te halen. Zijn American Rescue Plan voorziet onder meer in een cheque van 1.400 dollar voor elke Amerikaan.

Om het 'filibusteren' - het eindeloos rekken van een discussie over een voorstel - te voorkomen, doen de Democraten een beroep op de 'verzoeningsprocedure'. Daardoor zijn in de Senaat maar 51 stemmen nodig. Er zijn 50 Democratische senatoren en vicepresident Kamala Harris heeft een beslissende stem.

Vrees voor vertraging

Bij de Democraten leeft de angst dat de Republikeinen met tegenvoorstellen de gang van zaken willen vertragen. De Democraten zoeken geen akkoord over de partijgrenzen heen omdat ze vrezen in het scenario te komen dat overleg de goedkeuring ophoudt.

Tijdens de eerste ambtsjaren van Barack Obama werd eindeloos gepalaverd over een herstelplan na de financiële crisis van 2008 en de invoering van een algemene ziekteverzekering. De Democraten beschikten toen over een grotere meerderheid in het Congres dan nu. Obama drong toen uiteindelijk aan op akkoorden over de partijgrenzen heen.