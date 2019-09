Democraten starten afzettingsprocedure tegen Trump

De Democraten starten een onderzoek naar de druk die president Donald Trump op zijn Oekraïense collega zou hebben uitgeoefend. De kans dat het onderzoek uitmondt in het ontslag van de Republikein is evenwel klein.

De Amerikaanse Democraten hebben na lang twijfelen beslist dat ze een ‘impeachment inquiry’, de eerste stap in een afzettingsprocedure, opstarten tegen president Donald Trump. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigen, maakte dat dinsdagavond bekend. In het Huis wordt een onderzoek geopend naar de aantijgingen tegen Trump in ‘Oekraïnegate’.

De aanleiding voor het opstarten van de afzettingsprocedure is de druk die Trump tijdens een telefoongesprek op 25 juli zou hebben uitgevoerd op de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky. De Republikein zou hem hebben gevraagd een corruptieonderzoek op te starten naar Joe Biden, de voormalige vicepresident die goed op weg is om de Democratische kandidaat te worden bij de presidentsverkiezingen van 2020.

Klokkenluider

De bal ging aan het rollen nadat een klokkenluider uit de inlichtingendiensten informatie over dat gesprek publiek gemaakt had. Trump zou Zelensky tijdens het telefoongesprek hebben gevraagd om aantijgingen van corruptie te onderzoeken tegen Biden. Volgens Amerikaanse media hield de Republikein 400 miljoen dollar militaire steun aan Oekraïne tegen tot Zelensky zich bereid zou verklaren mee te werken.

Biden zou in 2016, toen hij nog Barack Obama’s vicepresident was, druk uitgeoefend hebben om de toenmalige Oekraïense hoofdaanklager te ontslaan. Die voerde een corruptieonderzoek naar Burisma, een Oekraïens olie- en gasbedrijf. Bidens zoon Hunter zetelde als lobbyist in de raad van bestuur van het bedrijf. Volgens Biden was er geen verband tussen zijn druk en de job van zijn zoon. Veel landen en internationale instellingen vroegen destijds het vertrek van de aanklager, omdat die corrupt zou zijn.

Trump maakt transcript over

Om de Democraten argumenten om een impeachment inquiry op te starten uit handen te slaan, kondigde Trump dinsdagavond op Twitter aan dat hij een transcript van het telefoongesprek zou vrijgeven. Het team van Biden had volgens Amerikaanse media eerder aangegeven dat de Democratische presidentskandidaat een afzettingsprocedure steunt als Trump die informatie niet publiek maakt.

Trump houdt vol dat er geen vuiltje aan de lucht is. ‘Ik heb de vrijgave toegestaan van het complete en niet-geredigeerde transcript van mijn telefoongesprek met de Oekraïense president Zelensky. Jullie zullen zien dat het een vriendelijk en totaal legitiem gesprek was’, verklaarde de president, die sprak over de ‘de grootste en meest destructieve heksenjacht aller tijden’.

Dit is de grootste en meest destructieve heksenjacht aller tijden. Donald Trump Amerikaans president

De Democraten twisten al maanden over het opstarten van een afzettingsprocedure. De linkervleugel is voorstander sinds het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Pelosi en de meer gematigde Democraten waren lang tegen de procedure. Het zou Trump de kans geven om zich in een slachtofferrol te wentelen en het houdt een risico in. De rol van Joe en Hunter Biden zou eveneens worden onderzocht en de Republikeinen zouden dat uitbuiten om Biden in diskrediet te brengen.

Weinig kans

Bovendien beseffen de Democraten dat de kansen om Trump uit het Witte Huis te verjagen zeer beperkt zijn. De procedure wordt opgestart in het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten over een meerderheid beschikken. Het Huis beslist na een onderzoek met een gewone meerderheid of er voldoende grond is om een president de laan uit te sturen.

De uiteindelijke beslissing over het afzetten van Trump ligt evenwel bij de Senaat. Om de president af te zetten, is daar een tweederdemeerderheid nodig. In de Senaat beschikken de Republikeinen over een meerderheid van 53 op 100 zetels. Om succes te hebben, zouden minstens 20 Republikeinen tegen Trump moeten stemmen. De kans dat het zover komt, lijkt miniem.