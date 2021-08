Democraten trekken handen af van gouverneur New York

In de Verenigde Staten keren de Democraten Andrew Cuomo de rug toe. Ze knippen de banden door uit vrees voor electorale schade nu de gouverneur van New York schuldig bevonden is aan seksueel wangedrag.

Als een snuggere politicus die zich door een ideale mix van instinct, uitgekiende politieke berekeningen en een bekende familienaam een weg naar de top van de Democratische partij baande en vervolgens de staat New York in een ijzeren greep kreeg. Zo werd Andrew Cuomo jarenlang omschreven. Een vierde mandaat als gouverneur van The Empire State leek voor de 63-jarige Amerikaan met Italiaanse roots in 2022 voor het grijpen te liggen.

Tot dinsdag. Na vijf maanden onderzoek, hoorzittingen met 179 getuigen en de bestudering van tienduizenden documenten velde de procureur-generaal van de staat New York, Letitia James, in een 168 pagina's tellend rapport een vernietigend oordeel. Cuomo maakte zich schuldig aan grensoverschrijdend gedrag tegenover voormalige en huidige vrouwelijke werknemers van de staat New York.

De essentie De New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo is helemaal uit de gratie van de Democratische partij gevallen na aantijgingen van seksueel wangedrag.

Een resem vooraanstaande partijgenoten, onder wie president Joe Biden, roept hem op ontslag te nemen.

De Democratische partij is beducht voor de negatieve electorale gevolgen.

Haar geloofwaardigheid staat op het spel nu ze raciale en gendergelijkheid almaar meer als prioriteiten naar voren schuift.

Hoewel de gouverneur blijft ontkennen vrouwen ongepast bejegend te hebben, rijst onvermijdelijk de vraag of hij nog een politieke toekomst heeft. Na de publicatie van het rapport trokken de Democraten in sneltreinvaart hun handen af van de man die vorig jaar nog alom geroemd werd voor zijn corona-aanpak in de zwaar getroffen staat.

De Democratische leden van het New Yorkse parlement. De New Yorkse burgemeester, Bill de Blasio, en zijn gedoodverfde opvolger Eric Adams. De gouverneurs van de naburige staten Connecticut, Rhode Island, Pennsylvania en New Jersey. Democraten in het Amerikaanse Congres zoals Chuck Schumer, Alexandria Ocasio-Cortez en Kirsten Gilliband. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, die al meer dan vier decennia bevriend is met de familie Cuomo. Stuk voor stuk riepen ze hun partijgenoot op de eer aan zichzelf te houden en af te treden.

Ik denk dat Andrew Cuomo ontslag moet nemen. Joe Biden Amerikaanse president

Ook Joe Biden, al jaren een vriend van Cuomo, mengde zich in de debatten. 'Toen de beschuldigingen in maart geuit werden, heb ik gezegd dat ik de gouverneur zou aanraden op te stappen als na onderzoek zou blijken dat de aantijgingen kloppen. Dat doe ik vandaag dan ook. Ik denk dat hij ontslag moet nemen', zei de president.

#MeToo

Dat de Democratische partij de New Yorkse gouverneur de rug toekeert, is niet verwonderlijk. Sinds vrouwen in het najaar van 2017 onder de #MeToo seksueel grensoverschrijdend gedrag begonnen aan te klagen op sociale media, ligt het onderwerp erg gevoelig in de Verenigde Staten.

De Democraten zijn ongetwijfeld beducht voor electorale schade als ze niet laten zien de beschuldigingen tegen Cuomo ernstig te nemen. Vooral vrouwelijke kiezers kunnen aanstoot nemen aan een te lauwe reactie. En laat die groep nu net een cruciale achterban voor Biden en co. zijn.

De geloofwaardigheid van de Democratische partij komt in het gedrang als ze geen duidelijk signaal geeft na het voor Cuomo belastende rapport.

De controverse rond de New Yorkse gouverneur komt op een moment dat de partij op een keerpunt staat. Thema's als raciale en gendergelijkheid zijn de afgelopen tijd met stip gestegen op de prioriteitenlijst. Almaar vaker profileren jongere, vrouwelijke partijleden met diverse roots zich op die kwesties.

Hun geloofwaardigheid, en die van de gerestylede partij, kan in het gedrang komen als de partijtoppers geen duidelijk signaal geven na het voor Cuomo belastende rapport.