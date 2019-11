Democraten wagen gok met nieuwe fase in afzettingsprocedure Trump

Een jaar voor de presidentsverkiezingen in de VS zijn de Democraten all the way gegaan in de afzettingsprocedure tegen Donald Trump. Het valt niet te voorspellen of dat offensief hen zal helpen of schaden in hun zoektocht naar kiezers.

In de Verenigde Staten is de afzettingsprocedure tegen president Trump donderdag een nieuwe fase ingegaan. Het Huis van Afgevaardigden gaf groen licht aan een resolutie die het onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door de Republikein naar een hoger niveau tilt.

De zaak draait rond een telefoongesprek dat president Trump op 25 juli 2019 voerde met zijn Oekraïense evenknie, Volodymyr Zelensky. De Amerikaan vroeg zijn gesprekspartner een onderzoek in te stellen naar een van zijn Democratische rivalen, Joe Biden, en diens zoon Hunter, die een tijd directeur was van een Oekraïens energiebedrijf. Volgens een klokkenluider blokkeerde Trump financiële hulp voor Kiev totdat Zelensky gehoor gaf aan zijn verzoek.

Achter gesloten deuren

De afgelopen weken hielden enkele commissies in het Huis al hoorzittingen met een dozijn diplomaten en adviseurs van het Witte Huis. Die vonden achter gesloten deuren plaats. Uit gelekte informatie valt af te leiden dat verschillende verklaringen Trump en co. in een ongemakkelijke positie brengen.

Amerikanen verdeeld De afzettingsprocedure tegen Trump verdeelt de Amerikaanse bevolking. Dat blijkt uit een peiling voor de krant Washington Post en de tv-zender ABC. 49 procent vindt dat het Congres Trump moet afzetten, 47 procent is tegen. Ter vergelijking: in 1998 was 27 procent van de Amerikanen voor een impeachment van toenmalig Democratisch president Bill Clinton. Zijn job stond op het spel nadat hij had gelogen over een affaire met een stagiaire op het Witte Huis.

De president en zijn entourage reageerden woedend op de lekken. Ze beschuldigen de Democraten ervan bewust bepaalde elementen door te spelen aan de pers om een ‘fout beeld van de werkelijkheid op te hangen’. Daarnaast betoogden ze dat Trumps rechten om zich te verdedigen geschonden zijn. Bovendien klaagden ze dat het Congres nooit gestemd heeft over de lancering van de afzettingsprocedure.

Met de door het Huis goedgekeurde resolutie pogen de Democraten die Republikeinse kritiek te counteren. De tekst laat openbare hoorzittingen toe en geeft de Republikeinen de mogelijkheid eigen getuigen op te roepen, op voorwaarde dat Trump van nu af aan meewerkt aan het onderzoek.

Helpen of schaden

Een jaar voor de Amerikanen een nieuwe president kiezen en een deel van het Congres vernieuwen, wagen de Democraten een gok. Het valt niet te voorspellen of de demarche hen zal helpen of schaden.

Op een bepaald moment zet ik me misschien bij het haardvuur en lees ik de transcriptie van dat telefoongesprek live op tv voor. Of ik verkoop T-shirts met de slogan ‘Read the Transcript’. Donald Trump Amerikaanse president

Voorlopig hangt nog veel mist rond het verdere verloop van de procedure. Welk tijdsschema hebben de Democraten voor ogen? Wanneer beginnen de openbare hoorzittingen? Hoe breed gaat het onderzoek?

Zelfs Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, heeft op geen van die vragen een duidelijk antwoord klaar. ‘Ik neem aan dat in november al openbare hoorzittingen plaatsvinden. Een tijdsschema? Geen idee’, zei ze vrijdag. Van een ding is ze wel overtuigd: ‘De waarheid zal ons bevrijden.’

Haardvuur

Trump lijkt voorlopig gerust over de afloop. Op Twitter zet hij de afzettingsprocedure steevast weg als de ‘grootste heksenjacht uit de Amerikaanse geschiedenis’. In een gesprek met The Washington Examiner, een gratis krant, deed hij zelfs wat lacherig over het initiatief van de Democraten. ‘Op een bepaald moment zet ik me misschien bij het haardvuur en lees ik de transcriptie van dat telefoongesprek live op tv voor. Of ik verkoop T-shirts met de slogan ‘Read the Transcript’.’

Ik neem aan dat in november al openbare hoorzittingen plaatsvinden. Een tijdsschema? Geen idee. Maar de waarheid zal ons bevrijden. Nancy Pelosi Voorzitter Huis van Afgevaardigden

De hamvraag luidt of Trump de rangen van de Republikeinse partij gesloten kan houden als tijdens de openbare hoorzittingen heel belastende informatie over de president en zijn handelswijzen naar boven komen. Hij heeft de steun van zijn partijgenoten nodig om zijn job te redden tijdens een eventuele stemming over zijn impeachment in de Senaat.