Democraten willen Republikeinse stokebrand uit het Huis gooien

De Republikeinse afgevaardigde Marjorie Taylor Greene blijft geloven dat Trump de verkiezingen gewonnen heeft. In korte tijd heeft ze zich voor de Democraten onmogelijk gemaakt in het Huis van Afgevaardigden.

De Democraten willen Marjorie Taylor Greene uit alle commissies van het Huis van Afgevaardigden zetten na controversiële uitspraken en meldingen op internetplatformen.

Het is duidelijk dat de Republikeinse Marjorie Taylor Greene haar entree in het Huis van Afgevaardigden niet gemist heeft. Ze gaf haar voor- én tegenstanders alles wat verwacht kon worden. Greene is een fervente aanhangster van Donald Trump maar ook van de complottheorieën van QAnon. Volgens haar zijn de aanslagen van 11 september 2001 in scène gezet, net als de schietpartijen op Amerikaanse scholen. Ze blijft volhouden dat Trump de presidentsverkiezingen won, en laat dat zien via een mondmasker. Greene werd in november in Georgia verkozen. Ze haalde 74 procent van de stemmen in haar district.

Marjorie Taylor Greene gaat in discussie met overlevenden van een schietpartij in een middelbare school.

Het zijn voorbeelden en mededelingen op de internetplatformen die haar in moeilijkheden hebben gebracht. Zo gaat ze stevige discussies aan met iemand die een schietpartij op een middelbare school heeft overleefd en beschuldigt ze hem ervan dat hij de vrije wapendracht onderuit wil halen. Op een andere moment steunt ze de 'doodstraf' voor belangrijke Democraten zoals Huis-voorzitster Nancy Pelosi.

Volgens Marjorie Taylor Greene zijn de aanslagen van 11 september 2001 in scène gezet, net als de schietpartijen op Amerikaanse scholen.

De Democraten eisen dat de Republikeinse partij orde op zaken stelt en haar uit de commissies voor Begroting, Onderwijs en Arbeid zet. Door haar van die commissies uit te sluiten heeft ze geen inbreng in de actieve politiek. De Democratische fractieleider in het Huis, Steney Hoper, geeft zijn Republikeinse collega Kevin McCarthy tot woensdag om haar uit de commissies te halen. Anders dient hij een voorstel in om haar weg te stemmen in de commissies. McCarthy overlegt woensdag met Greene.

De commotie rond Greene dreigt de Republikeinse partij verder onder druk te zetten. Er is een stevige machtsstrijd bezig tussen de aanhangers van Trump en degenen die afstand willen nemen van de vorige president.

Kanker

Opmerkelijk is dat Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, zwaar uithaalde naar de afgevaardigde uit zijn eigen partij. Zonder haar bij naam te noemen gaf hij Greene een stevige veeg uit de pan. 'Gekke leugens en complottheorieën zijn als een kanker voor de Republikeinse partij en het land.'

Gekke leugens en complottheorieën zijn als een kanker voor de Republikeinse partij en het land. Mitch McConnell Leider Republikeinen in de Senaat

Sommige Democraten willen Greene uit het Huis van Afgevaardigden zetten wegens 'extremisme'. Maar die motie maakt weinig kans op slagen omdat daarvoor een tweederdemeerderheid nodig is.

Greene is niet onder de indruk. 'Als de Democraten me uit de commissies zetten, dan kan ik verzekeren dat dat een precedent schept dat we uitgebreid zullen gebruiken tegen leden van hun partij als we in 2022 de meerderheid halen. En we zullen die meerderheid grijpen, laat daar geen misverstand over bestaan.'

Liz Cheney

Opmerkelijk is dat McConnell ook de verdediging van Liz Cheney, de dochter van de gewezen vicepresident Dick Cheney, op zich nam. Liz Cheney leidt de Republikeinse vergadering in het Huis en is daarmee de op twee na belangrijkste Republikein in het Congres. Na de bestorming van het Capitool vroeg ze de afzetting van Trump omdat 'er nooit een groter verraad is geweest van een president van zijn eed op de grondwet'. McConnell noemde haar een leider 'met grote overtuiging en moed'.