Democraten worstelen met financiering electorale race...

Geld regeert nog altijd de Amerikaanse verkiezingen. Maar win je met een minder gevulde kas de presidentsrace in de VS?

In de Verenigde Staten is de strijd om de sleutels van het Witte Huis nu echt begonnen. Kiezers in de landbouwstaat Iowa konden maandag tijdens een caucus, een soort volksvergadering, aangeven welke Democraat ze op 3 november in de arena willen sturen tegen een Republikeinse rivaal, wellicht president Donald Trump.

De krachtmeting in Iowa was slechts de eerste in een lange reeks voorverkiezingen dit voorjaar. In de zomer wijzen de Democraten en de Republikeinen hun presidentskandidaten officieel aan. Vervolgens voeren die finalisten nog ruim twee maanden campagne tegen elkaar.

Money primary

Parallel aan dat electorale circus loopt een voorverkiezing die nog langer duurt, minder transparant is en waar het gelijkheidsprincipe absoluut niet geldt. De 'money primary', zoals een journalist van de Los Angeles Times de strijd om campagnefinanciering ooit omschreef, is minstens zo belangrijk - en is deze verkiezingen zelf het onderwerp van politieke strijd.

46 miljoen dollar financiering President Donald Trump claimt 46 miljoen dollar te hebben opgehaald met zijn oproep om extra te storten voor een president die onder vuur ligt.

'De meeste mensen op dit podium voeren traditioneel campagne', zei senator Elizabeth Warren tijdens een debat tussen Democratische presidentskandidaten eind december. 'En dat betekent heen en weer pendelen tussen de kusten waar de rijken wonen.' Warren laat geen gelegenheid onbenut om te vertellen dat ze alleen geld aanneemt van privépersonen, die gebonden zijn aan een maximale donatie van 2.700 dollar.

Ze weigert donaties via Political Action Committees (Pacs), die geld inzamelen voor een politieke kandidaat en waar de donatiegrens bijna dubbel zo hoog ligt. En ze blijft weg van 'dark money', dat via non-profitorganisaties zijn weg vindt naar de politiek. Dat is de schimmigste kant van de politieke financiering. Sponsors kunnen anoniem blijven en storten zoveel ze willen.

Principes

Geen steun van de fossielebrandstoffenindustrie, helemaal geen geld van bedrijven of van Pacs van rijke financiers, geen geld van lobbyisten: voor iedereen die meedoet of meedeed aan de Democratische voorverkiezingen gold minstens een van die principes. De kopgroep laat zien dat geld aannemen zonder vragen te stellen niet meer kan bij de Democraten.

Miljardairs in wijnkelders moeten niet de volgende president van de Verenigde Staten uitkiezen. Elizabeth Warren Democratische presidentskandidate

Bernie Sanders is de succesvolste fondsenwerver, met een kas die hoofdzakelijk gespekt is met kleine giften. De gemiddelde sponsor maakt 18 dollar over. De 'grassroots'-campagne van Warren (gemiddelde donatie: 23 dollar) is goed voor het op een na grootste campagnebudget. Vicepresident Joe Biden en de jonge oud-burgemeester Pete Buttigieg nemen wel geld aan van Pacs. Ook verkopen ze kaartjes voor besloten fundraisingevents. De prijs loopt op tot meer dan 2.000 dollar.

Dat is ze op kritiek komen te staan van kandidaten die meer transparantie bepleiten. Toen Buttigieg met kopstukken uit Silicon Valley samenkwam in een wijnhuis in Californië, haalde Warren uit. 'Miljardairs in wijnkelders moeten niet de volgende president van de Verenigde Staten uitkiezen.'

De afwijzing van grote bedragen en corporate sponsors is een reactie op de steeds grotere rol die geld speelt in de Amerikaanse politiek. Sinds een baanbrekende rechtszaak in 2010 mogen bedrijven zo veel uitgeven aan campagnes als ze willen en zijn Pacs juridisch mogelijk. Telkens als er nieuwe verkiezingen zijn, loopt de totale rekening weer op, waarmee de lat voor deelname steeds hoger komt leggen.

Politieke invloed gekocht

De meeste Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij dollargedreven verkiezingen. Uit peilingen van het Pew Research Center blijkt dat driekwart van de kiezers ervan overtuigd is dat politieke invloed wordt gekocht. Een even grote meerderheid is voorstander van strengere regels voor campagnefinanciering.

Toch is het de overige 25 procent die een natie naar wens krijgt. Trump en de Republikeinen zijn niet geneigd de macht van geld tijdens verkiezingen in te perken. Toen het Huis van Afgevaardigden vorig jaar een wet aannam om donaties transparanter te maken, weigerde Senaatsvoorzitter Mitch McConnell die in behandeling te nemen.

Uit peilingen van het Pew Research Center blijkt dat driekwart van de kiezers ervan overtuigd is dat politieke invloed wordt gekocht.

Ondertussen is de Federal Election Commission, die belast is met het handhaven van kieswetten, onder Trump disfunctioneel geworden. Vier van de zes vacatures in de raad staan momenteel open, en de regering-Trump heeft slechts één nieuwe kandidaat aangedragen.

Zolang de waakhond aan de lijn zit en hervormingen worden tegengehouden, regeert de dollar. Mediamagnaat en oud-burgemeester van New York Michael Bloomberg doet mee aan de voorverkiezingen bij de Democraten. Uit zijn oneindig diepe zakken is inmiddels meer dan 250 miljoen dollar gehaald om uit te geven aan publiciteit. In de landelijke peilingen is Bloomberg opgeklommen tot de vierde plek.

Een meerderheid van de kiezers wil een limiet aan hoeveel er aan verkiezingen kan worden uitgegeven, maar totdat het zover is, blijft het mogelijk een presidentiële kandidatuur te kopen. Bij nadere inspectie blijkt het ook bijzonder ingewikkeld voor Democratische kandidaten om een rechte koers te varen.

Zuiver campagnevoeren

Joe Biden begon zijn campagne met de belofte Pacs te schuwen, maar toen zijn geldstroom dreigde op te drogen ging hij toch overstag. Volgens zijn campagneteam was dat nodig om publicitaire aanvallen van Donald Trump te kunnen beantwoorden.

De afgelopen decennia won de rijkste kandidaat bijna altijd in Amerikaanse verkiezingen.

Buttigieg was aanvankelijk blij met de tienduizenden dollars die hij kreeg van lobbyisten uit de telecomsector en de farmaceutische industrie, maar toen bleek dat dat hem stemmen kon kosten, stortte hij het geld terug. Elizabeth Warren moet zich verdedigen tegen het verwijt dat ze wel geld aannam uit het bedrijfsleven toen ze in 2018 opnieuw opkwam voor een Senaatszetel. Een deel van haar reserves uit die tijd hevelde ze over naar haar campagne voor het presidentschap.

Zelfs de man die het startschot gaf voor financieel zuiver campagnevoeren blijkt soepel te zijn met de nieuwe normen. In 2016 richtte Sanders de stichting Our Revolution op, om een progressief beleid te ondersteunen. Inmiddels is Our Revolution een miljoenenproject, waar gulle gevers zonder hun naam bekend te maken bedragen van meer dan 100.000 dollar in storten.

Officieel is het dit soort stichtingen verboden zich met een politieke kandidaat te verbinden. Ze mogen enkel campagnevoeren voor onderwerpen. Een aanvraag om te onderzoeken of Sanders stichting conform de kieswet handelt, ligt te wachten tot de Federal Election Commission haar werk hervat.

Afzettingsprocedure

Iedere kandidaat moet zich ondertussen afvragen welke sponsors te accepteren in een eventuele race tegen Trump. Terwijl de Democraten hun geld besteden aan een onderlinge strijd, dijt de oorlogskas van de Trump-campagne verder uit. De procedure tot afzetting, bedoeld om Trump te tackelen, bleek de kassa voor hem te doen rinkelen. De president claimt 46 miljoen dollar te hebben opgehaald met zijn oproep extra te storten voor een president die onder vuur ligt.

De afgelopen decennia won de rijkste kandidaat bijna altijd in Amerikaanse verkiezingen, of het nu ging om het Congres, een presidentieel kandidaatschap of het Witte Huis. Maar campagnedollars lijken hun allesbepalende kracht te verliezen.