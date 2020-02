Democraten zoeken wanhopig strategie om Sanders halt toe te roepen...

Bernie Sanders, de 78-jarige senator uit Vermont, heeft zich in de Democratische presidentsrace in de favorietenrol genesteld.

In de Verenigde Staten verkeert het establishment van de Democratische partij stilaan in paniekmodus. Bijna achteloos stevent de linkse Bernie Sanders af op de presidentsnominatie. Zonder gematigd front lijkt hij nog moeilijk af te stoppen.

De Democratische presidentsrace gaat een cruciale week in. Na een debat, dinsdagavond, tussen zeven van de acht resterende kandidaten, de primary in South Carolina op 29 februari en ruim een dozijn voorverkiezingen op 3 maart kan de strijd om het finaleticket in een beslissende plooi liggen.

De zenuwen staan dan ook strak gespannen. Niet alleen bij de politici die dromen van het Witte Huis maar ook bij het Democratische establishment. Met lede ogen ziet dat aan hoe de linkse Sanders, die zelfs geen lid is van de partij, zich in de favorietenrol genesteld heeft.

Ruimere vijver

Nadat de nestor al de meeste stemmen had weten te verzamelen in de 'blanke' staten Iowa en New Hampshire, overklaste hij zijn rivalen afgelopen weekend in het diversere Nevada. Bijna de helft van de kiezers schaarde zich in zijn kamp.

De gematigde kandidaten staan voor de keuze: front vormen of Bernie met de zege aan de haal zien gaan. Maria Cardona Democratische stratege

Die score is een opsteker voor Sanders. Gezondheidszorg voor iedereen, de strijd tegen klimaatverandering, een kwijtschelding van de schulden van studenten, gratis onderwijs en een beteugeling van de inkomensongelijkheid. De beloftes leken tot nu vooral jongeren en blanke arbeiders te verleiden.

In Nevada bewees de 78-jarige senator uit Vermont in een ruimere vijver te kunnen vissen. De latino's bleken helemaal weg van Tío Bernie (Oom Bernie). Vakbondsleden kozen zijn kant. Zelfs de Afro-Amerikaanse gemeenschap bleef niet ongevoelig voor zijn discours.

Geoliede machine

De zaadjes voor die sterke prestaties plantte Sanders vier jaar geleden. In geen tijd ontpopte hij zich toen zonder strak uitgekiende strategie tot een geloofwaardige uitdager voor Hillary Clinton, de kandidate van het establishment.

De latino's bleken helemaal weg van Tío Bernie (Oom Bernie). Vakbondsleden kozen zijn kant. Zelfs de Afro-Amerikaanse gemeenschap bleef niet ongevoelig voor zijn discours.

Sanders en co. bouwen vandaag voort op het elan van 2016. Maar deze keer kan de 'Democratische socialist' terugvallen op een goed gespijsde oorlogskas en een geoliede politieke machine. 'Vier jaar geleden hadden we niet het flauwste benul waar we zouden geraken met onze fondsenwerving. Daarom zetten we toen niet te zwaar in op de eerste voorverkiezingen', zegt Jeff Weaver, een topadviseur van Sanders.

Deze keer pakt het team van de linkse politicus het anders aan. 'We wisten dat we tot het kransje favorieten behoorden en dat het geld zou binnenstromen.' Daarom deed Team Bernie meer aan langetermijnplanning en zette het een betere organisatiestructuur op poten.

Om een diverser publiek aan te spreken kregen meer vrouwen en leden van minderheidsgroepen cruciale posten in het campagneteam. Het campagnemateriaal gaat in zeven talen de deur uit. Niet zonder succes, leert Nevada. 'We hebben een multigenerationele en multiraciale coalitie op poten gezet. Die zal het hele land veroveren', maakt Sanders zich sterk.

Barack Obama

Het Democratische establishment deelt dat optimisme niet. Het vreest dat de linkse Sanders geen schijn van kans maakt tegen Donald Trump, onafhankelijke kiezers zal wegjagen en de Democraten parlementszetels zal kosten in strijdstaten.

Vier jaar geleden hadden we niet het flauwste benul waar we zouden geraken met onze fondsenwerving. Daarom zetten we toen niet te zwaar in op de eerste voorverkiezingen. Jeff Weaver Topadviseur Sanders

De partijtop zoekt wanhopig een strategie om de nestor een halt toe te roepen. 'De gematigde kandidaten staan voor de keuze: front vormen of Bernie met de zege aan de haal zien gaan', zegt de Democratische stratege Maria Cardona.