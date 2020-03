Democratische presidentsrace draait uit op duel tussen Sanders en Biden

In de Verenigde Staten heeft Joe Biden zich weer in de Democratische presidentsrace geknokt. Hij won zeker acht staten op Super Tuesday.

In de Verenigde Staten heeft Joe Biden zich weer in de strijd om het Democratische presidentsticket geknokt. De gematigde ex-vicepresident won op Super Tuesday zeker acht staten. Hij mag zich opmaken voor een duel met de linkse Bernie Sanders die Californië won.

De Democratische presidentsrace lijkt in een definitieve plooi gevallen te zijn. Nadat kiezers in veertien staten dinsdag het woord gekregen hebben, tekent zich steeds meer een duel af tussen Bernie Sanders en Joe Biden.

Naar de strijd op Super Tuesday was enorm uitgekeken. In een dag vielen immers 1.357 van de 3.979 afgevaardigden te winnen voor de Democratische conventie, de partijbijeenkomst half juli die de uitdager van president Donald Trump officieel op het schild hijst.

Voor de vijf overblijvende kandidaten - Bernie Sanders, Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren en Tulsi Gabbard - stond dus veel op het spel. Wat zijn de belangrijkste conclusies?

1. Joe Biden knokt zich weer in de race

De strijd om de Democratische nominatie voor de presidentsrace van 3 november was rampzalig begonnen voor Joe Biden. De ex-vicepresident van Barack Obama bleef ver onder de verwachtingen tijdens de drie eerste races van het voorverkiezingenseizoen: Iowa, New Hampshire en Nevada.

Door die valse start was het afgelopen weekend in South Carolina al 'erop of eronder' voor de 77-jarige politicus uit Delaware. En hij greep die kans: dankzij de steun van de Afro-Amerikaanse gemeenschap boekte hij een grote zege in de zuidelijke staat.

Door die sterke score had Biden plots het momentum aan zijn kant. Aan de vooravond van Super Tuesday kreeg hij nog een extra boost. Niet alleen trokken twee andere gematigde kandidaten, Pete Buttigieg en Amy Klobuchar, zich uit de race terug, ze riepen hun aanhangers ook openlijk op zich net als zij achter Obama's ex-rechterhand te scharen. Ook ex-rivaal Beto O'Rourke deed dat.

De hamvraag luidde of Biden op Super Tuesday zou kunnen bevestigen. In zeker acht regio's komt hij als winnaar uit de Democratische strijd. De zeges in zuidelijke staten als North Carolina, Virginia, Tennessee, Alabama en Arkansas waren verwacht omdat daar een grote Afro-Amerikaanse gemeenschap leeft.

Ook Oklahoma ging naar Biden. Hoewel de zuidelijke staat traditioneel gematigd stemt, stond de zege niet bij voorbaat vast voor de zeventiger. In 2016 had Sanders hier immers zijn toenmalige rivaal Hillary Clinton het nakijken gegeven.

Dat was vier jaar geleden ook het geval in Minnesota. Maar in 2020 koos de staat in het midwesten de kant van Biden. De 'comeback kid' deelde de progressieve Elizabeth Warren ook een tik uit. Hij ging in haar thuisstaat Massachusetts eveneens met de winst lopen.

Na Super Tuesday zit Obama's ex-vicepresident in een positieve flow. Maar hoe hij er precies voorstaat, blijft nog even afwachten tot alle afgevaardigden verdeeld zijn. Biden moet ook hopen dat het geld weer gaat binnenstromen want de afgelopen weken zat hij krap bij kas.

2. Sanders gaat met hoofdprijs aan de haal

Na de voorverkiezingen in februari had Bernie Sanders zich in de favorietenrol genesteld in het Democratische kamp. De 78-jarige senator uit Vermont profiteerde van de verdeeldheid in het gematigde kamp om New Hampshire en Nevada te winnen. In Iowa legde hij nipt de duimen voor Buttigieg en in South Carolina wist hij met een tweede plek de schade te beperken.

De zelfverklaarde 'democratische socialist' wist dat Super Tuesday een lakmoesproef zou worden voor hem. In South Carolina was gebleken dat Biden duidelijk de voorkeur geniet van de Afro-Amerikanen. Dinsdag stonden races gepland in nog eens zeven zuidelijke staten waar die gemeenschap sterk vertegenwoordigd is.

Schermvullende weergave Hoewel Joe Biden meer staten won op Super Tuesday, kan Bernie Sanders ook niet helemaal ontevreden zijn. Hij won wel de hoofdprijs, Californië. ©EPA

Dat het leeuwendeel van die gebieden ten prooi viel aan Biden, had Sanders dus ingecalculeerd. Hij zette vooral in op Californië. In de dichtstbevolkte staat van de VS stonden de meeste afgevaardigden (415) op het spel.

Bovendien telt de staat aan de westkust veel jongeren en latino's onder het electoraat. Bij die groepen scoorde Sanders erg sterk in februari. De inspanningen loonden: de 78-jarige politicus uit Vermont schiet de hoofdvogel op Super Tuesday af.

Net als in 2016 won Sanders ook in Utah, Colorado en zijn thuisstaat. Maar zijn voorsprong was een pak minder ruim dan toen. In Texas, de belangrijkste troostprijs na Californië, gaat de linkse senator ook aan de leiding maar die staat aan de grens met Mexico is nog niet definitief toegewezen.

Sanders mag dan wel minder staten gewonnen hebben dan Biden op Super Tuesday. Omdat hij op zegekoers zit in de staten met de meeste afgevaardigden, kan de 'schade' aan het eind van de dag toch nog meevallen voor hem.

Het wordt voor hem vooral zaak zijn campagne een nieuw elan tegen de volgende voorverkiezingen. Want het electorale circus verhuist nu naar staten waar Sanders in 2016 verloor van Clinton.

3. Bloomberg gokt en verliest

Het was op Super Tuesday ook uitkijken naar de prestaties van Michael Bloomberg. De voormalige burgemeester van New York stapte pas in november vorig jaar in de Democratische strijd om het presidentsticket. Hij liet de eerste vier etappes van de voorverkiezingen aan zich voorbijgaan.

In plaats van tijd en geld te investeren in staten waar slechts 155 afgevaardigden te verdienen waren, ging de 78-jarige multimiljardair 'all in' op Super Tuesday. De voorbije weken pompte hij meer dan 500 miljoen dollar uit eigen zak in tv- en digitale spotjes om kiezers in die staten te overtuigen dat alleen hij een kans maakt om die andere miljardair, Donald Trump, te verslaan op 3 november.

Maar na belabberde prestaties in tv-debatten kreeg Bloomberg een klap in de peilingen. Die kwam hij dinsdag niet te boven. Enkel in Amerikaans Samoa, een overzees gebied waar 6 afgevaardigden op het spel stonden, zou de eigenaar van de gelijknamige financiëledienstverlener winnen.

In de entourage van de ex-burgemeester viel dinsdagnacht te horen dat die aan reflectie toe is. In de loop van woensdag hakt hij wellicht de knoop door of het nog de moeite loont voort te strijden om de Democratische nominatie.

Bloomberg oogstte de afgelopen weken flink wat kritiek van zijn tegenkandidaten. Die verweten hem 'te denken dat verkiezingen te koop zijn'.

4. Warren naar de uitgang?

Heeft Super Tuesday het lot van Elizabeth Warren bezegeld? De vraag dringt zich op nadat de senator de zege in haar thuisstaat Massachusetts aan Joe Biden heeft moeten laten.

Net als Sanders mikt de 70-jarige politica op de progressieve Democratische kiezers. Maar sinds het begin van het voorverkiezingenseizoen op 3 februari is gebleken dat het linksere electoraat Bernie Sanders boven haar verkiest.

Voor aanvang van Super Tuesday dacht Warren evenwel nog lang niet aan opgeven. Stiekem hoopt ze erop dat het duel tussen Sanders en Biden zo nipt wordt, dat zij op de conventie in juli als de ideale compromisfiguur kan opstaan.

Voor aanvang van Super Tuesday dacht Warren evenwel nog lang niet aan opgeven. Stiekem hoopt ze erop dat het duel tussen Sanders en Biden zo nipt wordt, dat zij op de conventie in juli als de ideale compromisfiguur kan opstaan. Of dat scenario na dinsdag nog realistisch is, zal moeten blijken als de afgevaardigden definitief verdeeld zijn.