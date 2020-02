Democratische voorverkiezingen Iowa lopen in het honderd

In het Amerikaanse Iowa is de langverwachte start van de Democratische voorverkiezingen gestart in chaos. Het is wachten op resultaten.

In het Amerikaanse Iowa is de start van de Democratische voorverkiezingen voor het Witte Huis uitgedraaid op een bevreemdend spektakel, waarbij niemand de overwinning kan claimen. Normaal gezien moesten de resultaten maandagochtend vroeg Belgische tijd bekend zijn, maar er is een technisch probleem. Volgens de organisatoren van de verkiezing is 'accuraatheid beter dan snelheid'.

Door de vertraging is het Democratische verkiezingscircus stilgevallen net nu het uit de startblokken moest schieten. Kandidaten investeren veel tijd en geld in de voorverkiezingen in Iowa omdat ze dààr voor de eerste keer de toon kunnen zetten in de campagne. Volgens lokale kranten was er halfweg december in de staat al voor 45 miljoen dollar gespendeerd aan politieke advertenties.

Bedoeling is in Iowa momentum te krijgen en dan met een opzwepende overwinningsspeech de campagne helemaal onder stoom te krijgen voor de volgende voorverkiezing in de oostelijke staat New Hampshire. Dat momentum moet ook toelaten extra financiers over de brug te krijgen voor het vervolg van de campagne.

Springplank

Wat de springplank moest worden voor de Democratische campagne die uiteindelijk Donald Trump uit het Witte Huis moet halen, is daarmee uitgedraaid op een moment van collectieve ergernis voor de Democraten.

Een van de kandidaten, Pete Butitgieg, koos er voor om een overwinningsspeech te houden zonder de resultaten. Andere kandidaten, Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren en Amy Klobuchar hielden mossel-noch-vis-toespraken. 'Dit wordt sowieso een lange reis', zei Joe Biden in zijn speech.

De advocaat van de Joe Biden-campagne stuurde al een brief naar de Iowa-afdeling van de Democratische partij waarin hij 'volledige verklaring en alle relevante informatie' vraagt over de kwaliteitscontrole bij de verkiezingen. Hij vraagt ook de definitieve cijfers te zien voor ze worden gepubliceerd.

Volgens een woordvoerder van de Iowa-Democraten zijn er inconsistenties gevonden in de resultaten, waardoor er controles nodig zijn. Volgens haar is er geen sprake van een hacking omdat de onderliggende data en op papier uitgebrachte stemmen degelijk zijn. Blijkbaar ligt het probleem bij de app waarmee kiescomités die de getelde resultaten moeten doorgeven naar de partijleiding in Iowa.

Sanders en Biden