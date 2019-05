Deutsche Bank mag financiële gegevens Trump aan Congres doorspelen

Deutsche Bank en het Amerikaanse Capital One mogen de financiële gegevens van de Amerikaanse president aan het Congres doorspelen, zo oordeelde een rechter in New York.

Dat Congres, waarin de Democraten het Huis van Afgevaardigden controleren, had aan de banken om die gegevens gevraagd, in het kader van het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Trump stelde eerder dat de vraag aan de banken 'opdringerig en overdreven' was. Hij meende ook dat er 'geen juridische basis' is om zijn bankgegevens bekend te maken.