Diplomaat bevestigt dat Trump Oekraïne onder druk zette

De Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne heeft in het Congres een bezwarende verklaring afgelegd. Volgens hem dreigde president Donald Trump er wel degelijk mee de militaire hulp voor Oekraïne te bevriezen zolang het geen onderzoek instelde naar Joe en Hunter Biden.

Trump raakt in de Oekraïne-affaire nog meer in nauwe schoentjes nu ambassadeur William Taylor woensdag in het onderzoek naar de afzettingsprocedure tegen de president een belastende verklaring in het Congres heeft afgelegd. Volgens Taylor dreigde Trump er wel degelijk mee 400 miljoen dollar aan militaire hulp voor Oekraïne in te houden zolang Kiev zich niet engageerde om een onderzoek naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens familie in te stellen.