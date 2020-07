Disney World heropent, ondanks nieuwe corona-records

'De magie keert terug op 11 juli'. Met die slogan lokt Disney liefhebbers om zaterdag af te zakken naar Disney World, het belangrijkste pretpark van het entertainmentbedrijf in Orlando, Florida. Het pretpark zal dan in totaal 118 dagen gesloten zijn voor het publiek. De groep sloot al zijn pretparken midden maart.

De heropening is niet aan volle kracht: Disney heropent de delen van het park in fases (zaterdag een deel, maandag nog een ander deel) en beperkt de capaciteit. Het park trekt op normale, drukke zomerdagen 200.000 gasten, zo getuigen oud-Disney-toplui aan de Amerikaanse krant The Wall Street Journal. Hoeveel er nu binnenkunnen, is niet duidelijk.